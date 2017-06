Wahrzeichen für die Kerwa ist 28 Meter hoch

Bei der Kirchweih in Pfaffenhofen haben mehr als 20 Kerwabuam Hand angelegt und den Baum aufgestellt - vor 47 Minuten

PFAFFENHOFEN - Gerade mal drei Schläge brauchte Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer, um am Samstag das erste Fass der Kirchweih im Rother Ortsteil Pfaffenhofen anzuzapfen.

Bilderstrecke zum Thema kerwa pfaffenhofen 2017 Kirchweih gefeiert wurde in Pfaffenhofen am Wochenende.



Davor schon hatten die über 20 Kerwabuam mit vereinten Kräften und unter der Anleitung von Christian Güttler ihren 28 Meter hohen Kerwabaum an der Hauptstraße gegenüber dem Hotel Jägerhof aufgestellt – und durften sich dann über das von den Kerwamadli gereichte Bier freuen — denn das war bei hohen Temperaturen und ordentlichem Wind keine leichte Aufgabe.

Musikalisch begleitet wurde die schweißtreibende Aktion, die von vielen Dorfbewohnern aufmerksam beobachtet wurde, vom "Musikverein Röttenbach", ehe der sich an die Spitze des langen Festzugs setzte, um mit allen anderen gemeinsam durch die Straßen zum Festzelt zu ziehen. Dort warteten schon Festwirt Jochen Scharf und Richard Steinrück mit ihrem "Sau-guat!"-Team. Drei Schläge dort – und die Pfaffenhofener Kirchweih war eröffnet.

Streng genommen wurde bereits am Vorabend gefeiert. Denn am Freitag hatte die Partyband "RocKing" für ausgelassene Stimmung im Bierzelt gesorgt, und auch die Los- und Schießbuden, Karussells und Imbissstände hatten schon geöffnet.

Der Kirchweihsonntag begann mit einem Festgottesdienst in der Ottilienkirche, ehe man sich zum Frühschoppen traf und die Karussells sich wieder zu drehen begannen. Am Nachmittag ging es schon wieder um einen Kirchweihbaum – aber um einen etwas kleineren. Der Kinder-Kirchweihbaum war zwar nur 14 Meter hoch, aber die Mädchen und Buben hatten an ihrem kleineren Exemplar mindestens so viel Spaß wie die Erwachsenen mit ihrem "großen". Das galt übrigens auch für den "alten", denn im Festzelt wurde am frühen Abend der Kirchweihbaum des vergangenen Jahres versteigert. Mit der Stimmungsmusik von und mit der Band "Hollywood-Sound" klang der dritte Kirchweihtag aus.

Schweißtreibend, aber erfolgreich: Mit vereinter Muskelkraft wurde der Kerwabaum in die Höhe gehievt. © Foto: Tschapka



Schweißtreibend, aber erfolgreich: Mit vereinter Muskelkraft wurde der Kerwabaum in die Höhe gehievt. Foto: Foto: Tschapka



Und heute wird am letzten Tag der Kirchweih noch einmal ordentlich Gas gegeben. Erst steht der musikalische Frühschoppen mit Alleinunterhalter Otto Schmidpeter auf dem Programm, dann freut sich der Geldbeutel der Eltern über die verbilligten Preise des Familiennachmittags, und am Abend sorgt das Duo "Roland und Odi" von den "Moonlights" für einen fröhlichen und beschwingten Abschluss der Kerwa.

tts