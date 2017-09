Am Samstagmittag sind an der Ortsverbindungsstraße zwischen Büchenbach und Pruppach zwei Fahrzeuge kollidiert, da einer der Wagen aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Zwei Personen mussten von der Feuerwehr befreit werden und kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem schweren Unfall nahe Rednitzhembach ist am Freitagnachmittag ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Er hatte offenbar die Kontrolle über seinen Opel Corsa verloren, dass der Wagen in eine Baumgruppe krachte.

Wie war das damals, als es noch keine modernen Maschinen beim Hopfenzupfen gab? Beim historischen Hopfenzupferfest in Spalt wollten viele Menschen aus der Region und auch Urlauber das althergebrachte Hopfenzupfen erleben. Am saubersten und am schnellsten gezupft hat am Ende Christoph Wechsler. Mit von der Partie auch die neue Hopfenkönigin Katharina Zwengauer.