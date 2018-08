Wallesau: Kopfsprung mit Folgen

vor 32 Minuten

WALLESAU - Eine Gruppe junger Männer zelteten auf dem Campingplatz am Wallesauer Weiher. Am Samstag Morgen suchte ein 25-Jähriger aus Coburg eine Abkühlung im See – und landete in der Klinik.

Von einem Holzsteg aus sprang der junge Mannh fatalerweise mit einem steilen Kopfsprung ins trübe, seichte Wasser und schlug vermutlich mit dem Kopf am Boden auf. Sein Bruder, der glücklicherweise mit vor Ort war, erkannte die bedrohliche Situation sofort und zog den bewusstlosen jungen Mann ans Ufer.

Zusammen mit dem kurze Zeit darauf eintreffenden Rettungsdienst konnte der 25-Jährige vor Ort reanimiert und schwer verletzt ins Klinikum nach Nürnberg gebracht werden.

