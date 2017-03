Wandern und Feiern im Landkreis Roth

"Freizeit, Touristik und Garten": Gemeinden werben mit Freizeitangeboten - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Einen bunten Querschnitt durch seine Freizeitangebote präsentiert der Landkreis Roth bei der Messe "Freizeit, Touristik & Garten" vom 15. bis 19. März in Nürnberg. Erholung in der Natur und fränkische Kulinarik stehen im Vordergrund.

Das Premium-Wandern im Landkreis Roth ist einer der Schwerpunkte des diesjährigen Messeauftrittes. © Foto: Thomas Langer



Das Premium-Wandern im Landkreis Roth ist einer der Schwerpunkte des diesjährigen Messeauftrittes. Foto: Foto: Thomas Langer



Der Landkreis Roth lockt Erholungssuchende mit neuen Freizeitangeboten. So ist seit Kurzem die Zahl der Premium-Wanderwege auf fünf angewachsen, eine neue Freizeitlinie des VGN bringt ab Mai Ausflügler aus der Metropolregion in den südlichen Landkreis und eine Vielzahl von Veranstaltungen lädt zum Feiern, Erleben und Genießen ein.

Wenn vom 15. bis 19. März in Nürnberg die Messe "Freizeit, Touristik und Garten" die Frühjahrssaison einläutet, stellt der Landkreis Roth an seinem Messestand die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der Region vor. An den fünf Messetagen erwartet die Besucher am Messestand in Halle neun ein buntes Programm mit vielen Aktionen, Informationen und Gästen.

Traditionell wird zur Freizeitmesse der neue Veranstaltungskalender vorgestellt. Eine Erfolgsgeschichte ist die KuliNaTour. Erstmals 2011 erschienen, wurde die Broschüre jetzt neu aufgelegt und weiterentwickelt. Zu den inzwischen fünf zertifizierten Qualitätswanderwegen im Landkreis wird zur Freizeitmesse eine überarbeitete Broschüre mit ausgewählten und ausgezeichneten Tourenvorschlägen vorgestellt.

Seit 2005 macht sich der Landkreis Roth auf die Suche nach den besten Presssäcken. Aus 21 Bewerbern wurden in einem Vorentscheid die neun Kandidaten für das Finale ausgewählt. Mit prominenten Juroren und moderiert von Landrat Herbert Eckstein wird am Donnerstag, 16. März, ab 10.20 Uhr der Presssack-König 2017 gekrönt.

Auch die heimischen Brauereien "Pyraser Landbrauerei" und "Spalter Bier" unterstützen die Messearbeit des Landkreises. Von Mittwoch bis Freitag (15. bis 17. März) lädt die Spalter Brauerei und am Samstag/Sonntag, 18./19. März, die Pyraser Landbrauerei die Messegäste dazu ein, bei einem Schluck Bier am Messestand zu verweilen und sich zu informieren.

Mit dabei am Messestand sind auch die Städte, Märkte und Gemeinden, die ihre Angebote vorstellen.

Die Messe hat täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Tourismusstand des Landkreises Roth befindet sich in Halle 9, Stand F 11.