Wann wird‘s endlich wieder richtig Winter?

ROTH - Erinnern Sie sich noch? Im Februar war’s tatsächlich mal nass und kalt. Im März ebenfalls. Und im April immer noch. Womöglich haben wir uns damals "Bitte endlich Sommer und Sonne, warm und heiß" ein bisschen zu sehr gewünscht. Die aktuelle Hitzewelle trifft alle – von den Patienten in der Notaufnahme der Rother Klinik bis zur Fledermaus.

Sommeridylle am Rothsee © Foto: Carola Scherbel



"Den Tieren geht es wie uns Menschen und besonders ältere Hunde leiden unter der Hitze", sagt Kristina Fürst vom Rother Tierheim. Weil sich der Asphalt der Straßen und Wege im Tagesverlauf im Moment stark aufheize, habe das Team vom Tierheim die Gassi-Zeiten in die Morgenstunden zwischen 8 und 11 Uhr verlegt, "um Verbrennungen an den Hundepfoten zu vermeiden." Abkühlung wäre dringend notwendig, man sollte es aber nicht übertreiben und Hunde einfach in den nächstbesten Weiher oder Fluss springen lassen: "An heißen Tagen höchstens mit den Pfoten und bis zum Bauch ins Wasser", rät Fürst. Ansonsten drohe den Vierbeinern eine Lungenentzündung oder ein Kreislaufzusammenbruch.

Von einer Steigerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Sonnenstichen bei Menschen ist in der Notaufnahme Kreisklinik nichts bekannt. Solche Fälle gebe es zwar, aber nicht häufiger als sonst, meint Dr. Dirk Asshoff. Problematisch könnten sich aktuell dagegen Krankheiten mit Fieber entwickeln: Wenn zum erhöhten Flüssigkeitsbedarf der Patienten durch das Fieber noch ein erhöhter Flüssigkeitsbedarf durch die hochsommerlichen Außentemperaturen dazu komme, "kommen die Leute mit dem Trinken nicht mehr hinterher."

Im Krankenhaus löse man dieses Problem durch Infusionen, die den Flüssigkeitshaushalt des Körpers wieder ausgleichen. Besonders ältere Leute und Menschen mit anstrengenden Freiluftberufen wie Dachdecker, Bauarbeiter und Landwirte sollten im Moment deutlich mehr als die an normalen Tagen empfohlenen eineinhalb bis zwei Liter trinken, so Asshoff: Diese Personengruppe "kann gar nicht genug trinken, bis zu drei oder vier Liter Wasser am Tag können da sinnvoll sein."

Eine gewisse Häufung gebe es allerdings bei Wespen- und Bienenstichen — und allergischen Kreislaufreaktionen darauf bis hin zum allergischen Schock. Ein solcher kann durchaus lebensbedrohlich sein, aber "viele Leute wissen gar nichts von ihrer allergischen Disposition. Das trifft die Menschen dann völlig unerwartet." Allerdings müsse man keineswegs gleich wegen jedes Insektenstichs in die Notaufnahme: Kühlen gegen den Juckreiz und die Schwellung genüge in der weit überwiegenden Zahl der Insektensticke als Erste-Hilfe-Maßnahme aus.

Ähnliche Erfahrungen macht derzeit die Wasserwacht: "Womit wir im Moment vermehrt zu kämpfen haben, sind Bienen- und Wespenstiche", berichtet Michael Weigand von Einsätzen seiner Organisation am Rothsee.

Im Seewasser "gedeihen Wasserpflanzen wegen der starken Sonneneinstrahlung und der erhöhten Wassertemperatur im Moment besonders gut", so Klaus Winkelmair vom Wasserwirtschaftsamt. Deswegen müsse bald wieder ein spezielles Mäh-Boot eingesetzt werden, um den Wildwuchs einzudämmen. Den Fischen im See dürfte die Hitzewelle nach Winkelmairs Einschätzung dagegen kaum schaden: Der Rothsee sei tief genug, dass sich die Tiere in kühlere Bereiche weiter unten zurückziehen könnten. Kritischer sieht es dagegen in flachen Tümpeln und Weihern aus: Dort wird der im Wasser gelöste Sauerstoff knapp, so dass fränkische Karpfenzüchter und Teichwirte mitunter das Abfischen vorziehen müssen.

Fledermäuse in Gefahr

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) weißt in einer Pressemitteilung darauf hin, dass Fledermäuse durch die heiße Witterung besonders leiden. Betroffen seien Tiere, die ihr Quartier an oder in Gebäuden bezogen haben und dort in tödliche Hitzefallen geraten können. Unter schwarzen Dachziegeln oder Kupferblech könnten die Temperaturen im Hochsommer auf bis zu 60 Grad steigen. Jungtiere, die des Fliegens noch nicht mächtig seien, könnten dann bei dem Versuch, ihre überhitzte Behausung zu verlassen, hilflos auf den Boden fallen.

Wer solche Jungtiere finde, solle sie an einen kühleren, vor Katzen geschützten Platz bringen und ihnen mit einem Teelöffel Wasser einflößen. Allerdings sollten Fledermäuse, genau wie die meisten anderen Wildtiere, nicht mit bloßen Händen sondern mit schützenden Handschuhen angefasst werden: Sie können nämlich ansteckende Krankheiten auf den Menschen übertragen, so der LBV.

Linderung für alle hitzegeplagten Menschen und Tiere verspricht die für den morgigen Freitag vorhergesagte Wetterabkühlung auf rund 25 Grad. Es bedarf allerdings nicht viel prophetischer Gabe, dass wir uns im Februar wohl wieder alle "Sommer, Sonne, warm und heiß" wünschen werden.

