Was passiert in der Redaktion?

HiZ-Mitarbeiterin stand der Klasse 8 b Rede und Antwort - vor 2 Stunden

HILPOLTSTEIN - Vier Wochen lang täglich kostenlos eine Lokalausgabe für die ganze Klasse, umfangreiches Begleit- und Unterrichtsmaterial zur Medienbildung für die Lehrkraft und auf Wunsch einen Besuch aus der Lokalredaktion. Das ist das Projekt „Zeitung in der Schule“ des Verlags Nürnberger Presse, an dem auch die Klasse 8 b der Realschule Hilpoltstein mit ihrer Deutschlehrerin Carolin Braun in den vergangenen Wochen teilgenommen hat. Unmittelbar vor den Weihnachtsferien hat HiZ-Mitarbeiterin Stefanie Graff die 8 b besucht.

Vier Wochen lang beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 b des Gymnasiums Hilpoltstein mit der Tageszeitung. Zum Abschluss besuchte HiZ-Mitarbeiterin Stefanie Graff die Klasse und stellte sich den Fragen der interessierten Teenager. © Foto: oh



Vier Wochen lang beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 b des Gymnasiums Hilpoltstein mit der Tageszeitung. Zum Abschluss besuchte HiZ-Mitarbeiterin Stefanie Graff die Klasse und stellte sich den Fragen der interessierten Teenager. Foto: Foto: oh



Im Unterricht hatten die Achtklässler sich sowohl mit dem Inhalt, als auch mit Gestaltung und Layout der Tageszeitung beschäftigt. Sie haben Texte auf die Beantwortung der W-Fragen „Wo – Wie – Wann – Wer – Was“ hin untersucht, Bilder genauer unter die Lupe genommen und Artikel gemeinsam gelesen, analysiert und zusammengefasst.

Beim Besuch der Redaktionsmitarbeiterin standen Fragen zum Tagesablauf in der Redaktion im Raum, dazu, wie entschieden wird, was in die Zeitung kommt und wie die unterschiedlichen Texte und Bilder Tag für Tag zu fertigen Zeitungsseiten verarbeitet werden. Dass dazu gute Organisation genauso gehört wie die Fähigkeit, ebenso rasch wie besonnen auf aktuelle Ereignisse zu reagieren, erfuhren die Schülerinnen und Schüler, ebenso, dass in einer Zeitungsredaktion große Sorgfalt und Stressresistenz gefragt sind.

Und das gilt nicht nur für die Mitarbeiter innerhalb der Redaktion, sondern auch für die vielen freien Mitarbeiter, die der Redaktion mit Bildern und Berichten aus dem ganzen Verbreitungsgebiet der Hilpoltsteiner Zeitung zuarbeiten.

sgr