Was soll aus Roth werden?

Rund 120 Interessierte diskutierten mit dem Verein Kreismetropole Roth - vor 28 Minuten

ROTH - Der Verein Kreismetropole Roth rief und gut 120 Bürger waren der Einladung in den Schwanen-Saal gefolgt. Es ging um nicht weniger als das Thema "Stadtentwicklung". Was jedoch seit über einem Jahrzehnt vermisst wird: ein konkretes Stadtleitbild, an dem sich Bürger, Geschäftsleute und Unternehmer orientieren können.

Visionen für Roth sind unerlässlich, fordern Zuhörer bei der Diskussion zur Innenstadtentwicklung. © Günter Mühlöder



Visionen für Roth sind unerlässlich, fordern Zuhörer bei der Diskussion zur Innenstadtentwicklung. Foto: Günter Mühlöder



Architektin und Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann hielt als ehrenamtliches Vereinsmitglied einen Impulsvortrag, in dem sie aufzeigte, dass sich in Roth "derzeit viel tut und noch tun wird, was Sanierungsmaßnahmen anbelangt, die das Stadtbild verschönern".

Dann ging es in die Vollen. Moderator und Vereinsvorsitzender Helmut Mader verstand es, die Zuhörer aus der Reserve zu locken, die mit sinnvollen Redebeiträgen auch nicht geizten. Hermann Lorenz, Gründungsmitglied des Energiebündel Roth-Schwabach, unterstrich die Kritik an der Stadtspitze. Er selbst sei, wie viele andere Bürger, schon vor Jahren einer Einladung der Stadtspitze gefolgt, um ein ,Stadtleitbild’ zu entwickeln.

Dies sei Jahre später in ,Stadtentwicklungskonzept’ umgetauft worden. Erneut hätten sich Arbeitskreise gebildet, seien Vorschläge erarbeitet worden. Diese seien dann jedoch entweder im Stadtrat abgelehnt oder bei der Stadt in der Versenkung verschwunden. "Ich hoffe, beim dritten Anlauf passiert endlich was, sonst ist die Motivation der Bürger am Ende." "Was wir brauchen sind Ziele, auf die wir zusteuern, nicht Floskeln, wie: ,schau mer mal`", appellierte Lorenz. Leitbilder und Visionen seien unerlässlich, legte ein Unternehmer nach, denn: "Wenn man die nicht hat, verzettelt man sich."

Die Bürger, so die Erfahrung von Lorenz als Mitstreiter der ersten Stunde für ein Stadtleitbild, seien hoch motiviert. Es müsse aber auch möglich sein, Dinge anzusprechen, die nicht jedem an der Spitze der Stadt passen. "Wer Kritik übt, will nicht schlechte Stimmung verbreiten. Es geht um Ziele, es darf weder Denkverbote noch falsche Eitelkeiten geben."

Einzelhandelsverband macht sich für Eisbahn stark

Aus den Wortmeldungen war herauszuhören, dass Roth großes Potenzial besitze. Auch der Wille war erkennbar, gemeinsam anzupacken, um die Kreisstadt nach vorn zu bringen. Dazu bedürfe es allerdings Ideen. Eine davon ist die einer Eisbahn auf dem Marktplatz für die Zeit nach Weihnachten. Dafür machte sich Uwe Heyder, Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes, stark. "Dem Bürgermeister habe ich den Wunsch vorgetragen, und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg", sagte er.

Ein anderer Firmeninhaber wollte wissen, wie es in Sachen neue Stadthalle ausschaut, ob Anstrengungen für bezahlbaren Wohnraum unternommen werden und ob es freie Gewerbeflächen gibt. Bürgermeister Ralph Edelhäußer, der sich eher im Hintergrund hielt, bemerkte dazu, dass ein Abbruch der Stadthalle bis März beschlossene Sache ist. "Was dann passiert, muss der Stadtrat entscheiden." Unstrittig sei, dass "Roth eine Stadthalle braucht", allerdings müsse aufgezeigt werden, wie diese genutzt werden sollte. Ein Meinungsbildungsprozess darüber, so Edelhäußer, werde Anfang 2018 in Gang kommen.

Stadt besitzt keine Bauflächen

Zu den anderen Themenkreisen erläuterte er, dass der Siedlungsdruck auf Roth zunehme. Doch liege es nicht in der Macht der Stadt, ob Häuser nach dem Kriterium bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden können. Fakt sei auch, dass die Stadt selbst keine Flächen besitze, um tätig zu werden. Im Baugebiet Abenberger Höhe könnten gut und gern 1000 neue Bürger wohnen, allein der Erwerb von Grund und Boden sei äußerst kompliziert und mühsam. "Dieses Problem hat zurzeit nahezu jede Kommune", sagte er. "Wir müssen schauen, dass möglichst wenige junge Menschen durch das soziale Raster fallen."

Junge sollen in den Beirat des Vereines

Seitens der Versammlung wurde gebeten, sich auch des Themas "Altersarmut" anzunehmen, Barrieren in der Innenstadt für ältere und behinderte Menschen abzubauen und so eine Teilhabe am öffentlichen Leben zu gewährleisten.

Die nächste öffentliche Zusammenkunft des Vereins Kreis-Metropole Roth ist die Mitgliederversammlung am 12. Januar. Dann wird auch ein Beirat gewählt, wie Helmut Mader erklärte. Wunsch ist es, dass dort dann auch Vertreter der jüngeren Generation drin sitzen, die den Finger in die Wunden legen sollten und aufzeigen, was ihnen unter den Nägeln brennt, zum Beispiel, dass es am Ort kaum bezahlbare Wohnungen für junge Leute gibt und auch Treffpunkte für den Abend fehlen.

Haltung muss sich ändern

Nach zweieinhalbstündiger Diskussion gab es noch Werbung in eigener Sache, in der die Vorstandsmitglieder ihre Beweggründe aufzeigten, warum sie sich im Verein Kreis-Metropole Roth engagieren. Ändern müsse sich die geistige Haltung, so Siegfried Valentin. Die Stadt und deren Aktivitäten müsse man ebenso wertschätzen wie die Menschen, die sich für ein attraktiveres Roth einsetzen.

Sebastian Köppel schlug vor, auch mal gedanklich eingefahrene Strukturen zu überdenken und, wenn es erforderlich sei, loszulassen. Eine moderne Stadtentwicklung müsse dynamisch und für alles offen sein. Dabei dürfe auch die Jugend nicht aus dem Blick verloren werden. "Was nützt eine Rampe für Senioren, wenn für die Jugend nichts geboten ist?"

Erich Burkhartsmaier empfahl: "Fahr nicht fort, kauf am Ort." "Roth ist nicht tot, Roth schläft vielleicht nur", meinte Helmut Lorenz. Allerdings ist er sich sicher, dass "sinnvolles Stadtmarketing nicht mit engagierten ehrenamtlichen Hilfskräften realisiert werden kann". Deshalb sei nicht nur er enttäuscht, dass ein Vorstoß in dieser Richtung beim Stadtrat durchgefallen ist.

Detlef Gsänger Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung E-Mail