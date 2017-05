Weltjahresbestleistung!

Debütanten im Zweier-Kunstradfahren führen die internationale Bestenliste an - vor 1 Stunde

BERNLOHE - Jetzt ist es offiziell: Mit ihrem am 30. April in Bechhofen erreichten Ergebnis im Zweier-Kunstradfahren der Schüler Offene Klasse haben die Bernloher Kunstradsportler Alexander und Daniel Stark eine Weltjahresbestleistung in dieser Disziplin erreicht.

Kunstradsportler Alexander und Daniel Stark bei ihrem Zweier-Debüt in Bechhofen. © Zint



Die beiden werden derzeit in der internationalen Bestenliste auf Platz eins geführt. Bei ihrem allerersten Auftritt als Zweier-Paar haben die Brüder, die in der Einzeldisziplin ihrer Altersklassen bundesweit seit Jahren zur Spitze gehören, bei der Bezirksmeisterschaft auf Anhieb eine ungewöhnliche und unerwartete Marke gesetzt.