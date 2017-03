Weniger Spenden wegen Grippe und Fasching

Blutkonserven werden knapp — BRK ruft zum Spenden auf — Überlebenswichtig für viele Patienten - vor 31 Minuten

LANDKREIS ROTH - Die Narren haben gerade die fünfte Jahreszeit gefeiert. Es sei denn, die Grippe hat sie erwischt, die im Freistaat zurzeit auch Saison hat. Dadurch haben die Blutspenden in Bayern stark nachgelassen. Damit die Chance zum Blutspenden für jeden in Reichweite bleibt, ist der Blutspendedienst des BRK (BSD) mit seinen mobilen Einsatzteams bayernweit unterwegs, um Blutspenden zu sammeln. Denn Blutpräparate werden täglich gebraucht – für viele Patienten sind sie sogar überlebensnotwendig.

Wer zum Blutspenden geht, kann anderen Menschen das Leben retten. Jeder im Alter zwischen 18 und 72, der gesund ist, kann dazu seinen Beitrag leisten. © Foto: oh



Wer zum Blutspenden geht, kann anderen Menschen das Leben retten. Jeder im Alter zwischen 18 und 72, der gesund ist, kann dazu seinen Beitrag leisten. Foto: Foto: oh



"In diesem Jahr treffen Faschingszeit und Grippewelle zeitlich unmittelbar aufeinander, was den BSD vor die Herausforderung stellt, die Schwankungen im Blutspendeaufkommen tagesaktuell stets neu auszugleichen", sagt Dr. Franz Weinauer, der ärztliche BSD-Geschäftsführer. Dazu gebe es den sogenannten Blutspende-Vorrat im BSD-Zentrallager in Wiesentheid, der allerdings nicht unbegrenzt ausreiche. Zuversichtlich stimmt Dr. Weinauer jedoch die Bereitschaft zur Blutspende, die in Bayern im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands sehr hoch sei.

2000 Konserven pro Tag

Die Kliniken in Bayern benötigen etwa 2000 Blutkonserven am Tag, um die kranken und verletzten Menschen sicher versorgen zu können. Allein 19 Prozent aller Blutpräparate werden für Patienten mit Krebserkrankungen eingesetzt, gefolgt von Patienten mit Herzerkrankungen wie auch Magen- und Darmkrankheiten mit jeweils 16 Prozent. Nicht zu vergessen sind zwölf Prozent der gewonnenen Blutkonserven für Patienten mit Verletzungen aus Straßen-, Sport-, Berufs- und Haushaltsunfällen im Einsatz.

Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist Hilfe, die ankommt und schwerstkranken Patienten eine Überlebenschance gibt.

Der Blutspendedienst des BRK (BSD) wurde 1953 vom Bayerischen Roten Kreuz mit dem Auftrag gegründet, die Versorgung mit Blutprodukten in Bayern sicherzustellen. Er trägt die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH.

Als modernes pharmazeutisches Unternehmen ist der BSD heute ein aktiver Partner im bayerischen Gesundheitswesen. Mit seinen zirka 650 engagierten Mitarbeitern sowie zusätzlich rund 230 freiberuflich tätigen Untersuchungsärzten und etwa 16 000 ehrenamtlichen Helfern des BRK, organisiert der BSD jährlich gemeinsam mit 73 BRK-Kreisverbänden ungefähr 4500 Blutspendetermine.

Termine im Landkreis

Im Landkreis Roth gibt es im März an folgenden Terminen und Orten die Möglichkeit zum Blutspenden: Am heutigen Donnerstag, 2. März, 16 bis 20 Uhr, Evangelischen Haus, Wittelsbacherstraße 4, Schwabach;Dienstag, 21. März, 16 bis 20.30 Uhr, BRK-Kreisverband, Westring 40, Roth;Montag, 27. März, 17 bis 20 Uhr, Grund- und Hauptschule, Schulstraße 1, Eckersmühlen;Dienstag, 28. März, 17 bis 20 Uhr, Grund- und Mittelschule, Zwischen den Brücken 3, Rednitzhembach;Dienstag, 28. März, 17 bis 20.30 Uhr, Volksschule, Laffenauer Straße 14; Freitag, 31. März,Allersberg Rotkreuzhaus, Neumarkter Straße 51 A, 16.30 bis 20.20 Uhr.

Alle Blutspendetermine und weiterführende Informationen für Spender und an der Blutspende oder am kostenlosen Gesundheitscheck Interessierte, sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes (08 00) 1 19 49 11 zwischen 7.30 und 18 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com abrufbar.