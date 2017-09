Wenn Arbeitsvertrag statt Handschlag gefordert ist

Auf dem Weg zum Job stehen Zuwanderer vor vielen Fragen und Hindernissen — Informationsveranstaltung klärte über Bedingungen auf - vor 25 Minuten

ROTH/SCHWABACH - Arbeitserlaubnis, Sprachkurs, Bewerbungsschreiben, beglaubigte Zeugnisse, Anerkennung von Abschlüssen, Steuerklasse, Kompetenzermittlungsverfahren – es gibt viele Fragen und Hindernisse auf dem Weg zum festen Job, die Zuwanderer bei uns verstehen und überwinden müssen. "Die meisten wollen ganz einfach nur arbeiten", sagt Daniel Wolfrum, Leiter der Rother Migrationsberatungsstelle der Diakonie Roth-Schwabach.

Wie bewerbe ich mich um eine Arbeitsstelle? Und was muss ich beachten, wenn ich sie gefunden habe? Solche Fragen wurden bei der Informationsveranstaltung für Zuwanderer beantwortet. © Foto: Stefanie Graff



Wie bewerbe ich mich um eine Arbeitsstelle? Und was muss ich beachten, wenn ich sie gefunden habe? Solche Fragen wurden bei der Informationsveranstaltung für Zuwanderer beantwortet. Foto: Foto: Stefanie Graff



Um den Einstieg leichter zu machen, fand Anfang September eine Informationsveranstaltung für arabischsprachige Migranten im Saal des evangelischen Gemeindehauses statt.

"Es geht darum, dass die Zuwanderer, die als Asylbewerber zu uns kommen, unser System von Arbeitswelt und seine sehr speziellen Anforderungen erst einmal verstehen", weiß der erfahrene Berater. Das ist so einfach nämlich nicht. Sehr formal und bürokratisch geht es bei uns im Vergleich zu den Herkunftsländern der arbeitssuchenden Einwanderer zu. Nur wer die Anforderungen kennt, kann hier Erfolg haben.

Infos in zwei Sprachen

Deshalb hat die Diakonie Roth-Schwabach eine Personalmanagerin beauftragt, eine ganz grundsätzliche Präsentation aller wesentlichen Punkte zu diesem Thema zusammenzustellen. Zweisprachig, in Deutsch und Arabisch, fand die Informationsveranstaltung zweimal, zunächst in Schwabach, dann in Roth statt. Der Zulauf war in Schwabach etwas besser als in der Kreisstadt. Aber auch dort kamen über 30 Frauen und Männer unterschiedlichen Alters, um zu verstehen, was sie besser machen können.

Wie finde ich Arbeit? Wie bewerbe ich mich um eine Arbeitsstelle? Was muss ich wissen, wenn ich eine Arbeit gefunden habe? Diese Fragen beantwortete Marina Strauch sehr strukturiert und detailliert. Dem Mitarbeiter der Migrationsberatung Amjad al Moustafa oblag die Aufgabe, die vielen Fachbegriffe und Zusammenhänge nicht nur in die arabische Sprache zu übersetzen, sondern einen Weg zu finden, die Brücke zwischen den kulturellen Unterschieden zu bauen.

"Es ist ein Glück, dass wir ihn haben", sagt Daniel Wolfrum. Amjad als Moustafa ist erst vor zwei Jahren aus Syrien als Flüchtling nach Deutschland gekommen – mit einem Germanistik-Abschluss in der Tasche. Er ist sprachlich gewandt, weiß genau um die Verständnisschwierigkeiten, die weniger in der Sprache denn in der Kultur liegen und findet Worte, um auch Unübersetzbares klar zu machen.

Arbeitsvertrag statt Handschlag, beglaubigte Zertifikate statt Beweis praktischer Fertigkeiten, Nettoverdienst statt Auszahlung in bar. Das ist vielen Zuwanderern tatsächlich sehr fremd. Auch wenn sie in ihrer Heimat Schul- und Ausbildung genossen und jahrelange Berufserfahrung gesammelt haben. Vielen Migranten fällt es trotz absolviertem Deutsch- und Integrationskurs schwer, einen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden, zeigen zu können, was sie leisten können und wollen.

Da macht sich natürlich auch Frust breit. Manch einer hat Angst, die mühsam im Deutschkurs erworbenen sprachlichen Fertigkeiten wieder zu verlieren, weil Gelegenheit fehlt, sie im (Arbeits-)Alltag anzuwenden.

"Man muss den Leuten Mut machen", weiß Daniel Wolfrum. Mut, nachzufragen, sich zu kümmern, sich helfen zu lassen. Dafür plädierte beim Informationsnachmittag auch Fabienne Eek, die als Teamleiterin für die Arbeitsvermittlung beim Rother Jobcenter eng und gut mit der Migrationsberatung zusammenarbeitet. "Wir brauchen alle Arbeitskräfte, die wir kriegen können", versicherte sie den Anwesenden im Gemeindesaal und betonte, dass das Jobcenter diverse Hilfen für die Zusammenstellung von Unterlagen, für Nachqualifizierungen und Unterstützung bei der Suche nach Arbeit bereithalte. "Fragen Sie danach!"

Wie viel Unterstützung die Zuwanderer brauchen, um beruflich Fuß zu fassen, ist ganz unterschiedlich. Daniel Wolfrum kennt auch positive Beispiele. "Wir hatten hier etliche junge Menschen in der Beratung, die jetzt in verschiedenen Fachbereichen studieren."

Aber auch ohne akademische Bildung kann es klappen, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen: Wolfrum erinnert sich an einen einfachen syrischen Schuhmacher, der heute bei einem spezialisierten Schuhmacherbetrieb in Hilpoltstein zum Team gehört. Weil er ein Handwerk beherrscht, das hier so kaum noch zu finden ist. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.

Beratung zu überlaufen

Im Beratungs-Alltag sei es oft nicht möglich, jedem Hilfesuchenden so gerecht zu werden, wie es nötig wäre, bedauert Wolfrum. "Dazu ist die Beratung viel zu überlaufen." Deshalb will die Diakonie Roth-Schwabach künftig noch mehr auf Infoveranstaltungen oder Gruppen-Angebote setzen, in denen Leute zusammenkommen und sich gegenseitig informiert austauschen. Gut vorstellen könnte er sich auch einen regelmäßigen Konversationskreis, in dem die deutsche Sprache angewendet und unterschiedliche Themen behandelt werden könnten. Die Hauptamtlichen aus der Beratungsstelle allein können das allerdings unter den gegebenen Bedingungen nicht leisten.

STEFANIE GRAF