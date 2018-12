Ein Duft von Glühwein, Bratwürsten und heißen Maronen machte sich am Wochenende in der Kreisstadt Roth breit: Der Weihnachtsmarkt präsentierte sich mit den buntesten Lichtern und den vielfältigsten Leckereien. Den Höhepunkt für alle Kinder gab's dann am Samstag, als das Christkind seinen Prolog vortrug und für so manche Gänsehautmomente sorgte. © Marco Frömter