Wer hat die schönsten Fotos vom Main-Donau-Kanal?

Wasser- und Schifffahrtsamt sucht Bilder für Festschrift zum 25. Jubiläum - vor 1 Stunde

LANDKREIS ROTH - Zum 25-jährigen Bestehen des Main-Donau-Kanals gibt das Wasser- und Schifffahrtsamt eine Festschrift heraus und sucht für einen Wettbewerb Kanalfotos von Bürgern.

Wer hat schöne Fotos vom Main-Donau-Kanal? Das Wasser- und Schifffahrtsamt sucht Bilder für eine Festschrift - und verlost attraktive Preise. © Benjamin Huck



Wer hat schöne Fotos vom Main-Donau-Kanal? Das Wasser- und Schifffahrtsamt sucht Bilder für eine Festschrift - und verlost attraktive Preise. Foto: Benjamin Huck



Ende September werden es 25 Jahre, dass der Main-Donau-Kanal für den Schiffsverkehr freigegeben wurde. Zum Jubiläum plant das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg eine Festschrift, die den Kanal in all seinen Facetten zeigt. Viele Leser der RHV/HiZ hätten einen besonderen Bezug zu ihm, sie wissen genau, wann er wo am schönsten ist, viele können fotografieren — und viele machen auch Fotos, die nicht unmittelbar mit dem Kanal zu tun haben, zum Beispiel im Hafen Nürnberg.

Es geht nicht unbedingt darum, dass die Leser neue Fotos machen, sondern dass sie bereits vorhanden Fotos schicken — entstanden zu allen Jahres- und Tageszeiten, bei jedem Wetter, direkt am Kanal oder in seinem Umfeld, mit Menschen darauf oder mit Natur, von den Schleusen, den Schiffen, im Hochformat und Querformat, als Detail und Totale, aus der Froschperspektive oder von oben, stimmungsvoll oder im gleißenden Sonnenlicht. Das Ziel ist eine möglichst bunte Mischung.

Wer Fotos zur Verfügung stellt, erklärt sich automatisch damit einverstanden, dass diese in der RHV/HiZ und in der Festschrift veröffentlicht werden. Natürlich mit Namensnennung, sofern es nicht anders gewünscht ist.

Außerdem gibt es Überlegungen, einen Kalender zu drucken; auch die Einverständniserklärung, die jeweiligen Fotos darin zu veröffentlichen, wird mit der Einsendung erteilt.

Unter allen Einsendern werden drei Preise verlost. Der erste Preis ist eine Fahrt mit der MS Spessart für den Gewinner und 15 Freunde, inklusive Brotzeit. Die Zweit- und Drittplazierten können sich mit zehn Freunden über eine Führung durch die neue Ausstellung "Erlebniswelt Wasserstraße" in der Gösselthalmühle/Beilngries oder eine der Schleusen oder anderen Gebäuden am Kanal freuen. Diejenigen, deren Fotos in der Festschrift veröffentlicht werden, erhalten zusätzlich jeweils fünf Exemplare.

Wer mitmachen möchte, schickt bis zu drei Fotos, zur Juryauswahl maximal 1 Megabyte groß, per E-Mail an MDK25@wsv.bund.de; die Jury wird die Gewinnerfotos später in höherer Auflösung anfordern. Einsendeschluss bereits am Freitag, 31. März.