Wiehern, Weihwasser, Hufgeklapper: Stephansritt in Spalt

Ross und Reiter wurden in Spalt am Stephanstag gesegnet - vor 50 Minuten

SPALT - Ob Schnee oder Eis, oder Nieselregen wie am Montag: Der Spalter Stephansritt hat seine treuen Fans und viele Teilnehmer kommen jedes Jahr wieder aus dem näheren und ferneren Umland nach Spalt um sich dort den Segen des heiligen Stephan spenden zu lassen. Der Schutzheilige der Pferde hat am 26. Dezember seinen Patronatstag.

Segen für ein neues Pferdejahr: Beim Stephansritt in Spalt wurden, Rosse, Reiter und Kutscher gesegnet. © Jürgen Leykamm



Segen für ein neues Pferdejahr: Beim Stephansritt in Spalt wurden, Rosse, Reiter und Kutscher gesegnet. Foto: Jürgen Leykamm



Knapp 130 Teilnehmer sind mit Pferden und Kutschen aus allen Himmelsrichtungen herbei kommen, um sich nach dem Ausritt nach Wasserzell dort den Segen für Ross und Reiter abzuholen. Ein Pflichttermin für viele – "egal, wie das Wetter ist."

Zum Aufwärmen vor dem Ritt gibt es in der Langen Gasse erst einmal einen stärkenden "Bügeltrunk" aus den Reihen des Spalter Heimatvereins gereicht. Da greift auch Jörg Meiler aus Roth gerne zu, der mit Waiki ein schweres Warmblut unter dem Sattel hat. Bis aus Greding kommen Markus Bezold und Alex Korber angereist, letzterer sogar in kurzer Lederhose, "wie es sich gehört!"

Bilderstrecke zum Thema Segen für Ross und Reiter: Stephansritt in Spalt Der Stephansritt in Spalt ist eine lange gepflegte Tradition. Immer am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen Rösser und Reiter aus dem nahen und fernen Umland nach Spalt, um sich den Segen des Heiligen Stephan, dem Schutzpatron der Kutscher und Reiter, spenden zu lassen. Es geht von Spalt nach Wasserzell, zum Auftakt gibt es einen wärmenden Trunk von den Gastwirten, zum Abschluss den Segen und ein stärkendes Mahl.



Der Tross mit den knapp 130 Reitern samt einigen Kutschen folgt der Standarte und den Vorreitern. Unter den Mensch-Tier-Duos befindet sich so manches, das farblich perfekt abgestimmt ist: von den Stutzen der Pferde über die Satteldecke bis zu Hosen und Hut des Reiters. Auch als Rudolf, das Rentier, ist ein Tier verkleidet. Alle werden mit Glockenklängen in Wasserzell empfangen, wo die Zuschauer sich bereits an Bratwurstsemmeln und Glühwein laben.

Dreimal umrundet man die Kirche samt der benachbarten Häuserzeile. Währenddessen spendet Stadtpfarrer Josef Mederer den Segen, vielfach bekreuzigen sich die Reiter dabei. Im Wechsel ist es mal das Weihwasser, mit dem der Geistliche segnet, mal der Weihrauch. Es folgt das Loblied auf die edlen Vierbeiner. Es ist ein Phänomen, dass nach dem "Vater unser" ein großes Wiehern wie ein tierisches "Amen" einsetzt.

Jürgen Leykamm