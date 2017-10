Willkommen für die Nummer 500

ROTH/HILPOLTSTEIN - Katharina Stautner und ihr Ehemann Andreas Hoffmann sind glücklich. Denn ihre Tochter Christina Theresa wurde gesund geboren. Das Besondere daran ist: Die kleine Christina Theresa ist das 500. Baby, das in diesem Jahr in der Kreisklinik Roth auf die Welt kam.

Die kleine Christina Theresa ist das 500. Baby, das heuer an der Kreisklinik Roth das Licht der Welt erblickte. Darüber freuen sich die Eltern Katharina Stautner und Andreas Hofmann (auf dem Bett sitzend) Hebamme Vanessa Rauch gratuliert mit Blumen. Im Hintergrund Klinik-Vorstand Werner Rupp, Gynäkologe Dr. Christian Grüner und Krankenschwester Simone Kuhn. © Foto: Rudolph



Ganz bewusst haben die Eltern die Kreisklinik als kleine und überschaubare Entbindungsklinik ge- wählt und "sind rundum zufrieden", erklärte Andreas Hoffmann. Das wiederum freut Klinikvorstand Werner Rupp, denn die Geburtenzahl "500" wurde in den vergangenen Jahren immer früher im Jahr erreicht. "Das signalisiert das Vertrauen der Bürger in unsere Geburtsklinik", so Rupp.

Trend nach oben

Und so hatten sich die Hebamme Vanessa Rauch, Klinikchef Werner Rupp, Dr. Christian Grüner als diensthabender Gynäkologe und die examinierte Krankenschwester Simone Kuhn bei den frischgebackenen Eltern zum Fototermin angemeldet. Sie überreichten ihnen Blumen und gaben der jungen Familie alles Gute mit auf den Weg.

2016 haben insgesamt 611 Neugeborene an der Kreisklinik Roth das Licht der Welt erblickt. Drei Jahre zuvor waren es nur 446. Allerdings war seinerzeit auch noch die Geburtshilfe am Schwabacher Stadtkrankenhaus in Betrieb. Trotzdem: "Eine tolle Entwicklung, die der hervorragenden Arbeit des gesamten Teams einschließlich der Kinderärzte zu verdanken ist", lobte Rupp. Die Schließung der Geburtshilfe in Gunzenhausen, Schwabach und Neuendettelsau habe zu einem "Alleinstellungsmerkmal" unserer Klinik im süd-/westlichen Bereich von Nürnberg geführt, so der Klinik-Vorstand. Erfreulich für die Klinik ist es auch, dass trotz eines deutschlandweiten Mangels an ausgebildeten Hebammen mit Vanessa Rauch eine junge engagierte Geburtshelferin gewonnen werden konnte.

Rauch ist 23 Jahre alt, hat ihre dreijährige Ausbildung von 2014 bis 2017 an der Universitätsklinik Würzburg erfolgreich abgeschlossen und unterstützt seit Oktober 2017 das Hebammenteam der Kreisklinik. Sie übernimmt im Wechsel mit ihren Kolleginnen regelmäßig Rufdienste, um die Sicherheit der Kinder auch in der Nacht zu gewährleisten.

Vanessa Rauch ist sozusagen ein "Eigengewächs", denn sie wurde selbst in der Kreisklinik geboren und fand im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) auf der Entbindungsstation der Kreisklinik zu ihrem heutigen Beruf. "Ich konnte während des Sozialen Jahres bei mehreren Geburten dabei sein, wurde sehr gut von den Mitarbeitern aufgenommen und habe mich einfach wohlgefühlt", schilderte sie ihre sehr guten Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Im Beruf liegt ihr die natürliche und spontane Geburt an Herzen, sie berät und begleitet zusätzlich Frauen bei Beschwerden in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Außerdem bietet sie Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse sowie Babyschwimmen an.

Weitere Angebote für Eltern in den nächsten Wochen: Stillvorbereitungskurs für werdende Eltern am Montag, 13. November, und Montag, 11. Dezember, jeweils von 19 bis 21 Uhr; Eltern-Info-Abend am Mittwoch, 29. November, 19 bis 20.30 Uhr. Die Informationsabende und Kurse finden jeweils im Gesundheitszentrum 1 der Kreisklinik statt.GUNTRAM RUDOLPH