Wirtefestival in der "guten Stube" Roths

Sieben Gastronomen bewirten die zahlreichen Gäste und sorgen für beste musikalische Unterhaltung - vor 2 Stunden

ROTH - Tomahawk-Steaks, Hühnerfleisch in Nusssauce mit Kokos und Mandeln, Souvlaki-Spieße, Döner- oder Köfke im Fladenbrot, Bratwürste und Flammkuchen, vegetarische Pastasäckchen gefüllt mit Ricotta und Birne in einer Curry-Ananassauce und gegrillte Makrelen oder Heringe – kulinarische Vielfalt boten die sieben Gastronomen zum Rother Wirtefestival. Bei viel guter Musik herrschte ansteckende Fröhlichkeit.

Beste Stimmung herrscht an den drei Tagen des fünften Rother Wirtefestivals bei den vielen Besuchern. Ihnen wurden neben abwechslungsreicher Musik auch kulinarische Leckerbissen geboten. © Foto: Gsänger



Schon der erste Abend begann vielversprechend auf dem Marktplatz Roth. Mit einer Vorstellung der beteiligten Wirte eröffnete Bürgermeister Ralph Edelhäußer die fünfte Runde dieses Wirtefestivals ganz offiziell und dankte stellvertretend Wirtesprecherin Elisa Santella für das große Engagement der Gastronomen. Umgekehrt galt das Lob den Helfern des Bauhofes und der Stadtwerke. "Ohne euch hätten wir dieses Fest nicht durchführen können". Ihre Mitstreiter sind: die Kaminstube, die Restaurants Ganesha, Zeppelin, Waldblick und Al Castello sowie der SV Pfaffenhofen und das Döner-Haus Kristall. Zu trinken gibt es wie immer die Getränke der Hofmühl-Brauerei.

Abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung zeichnet das Wirtefestival zusätzlich aus. Am Donnerstag spielten die Musicaholics der Stadtkapelle Roth, am späteren Abend dann gab es Funk & Soul von der Band "Beat in the Baseman". Am Freitag trumpft "Sunrise" mit Party-Klassikern auf und der Samstagabend gehört "Dog Stone Tired" mit Rockmusik für alle Generationen.

Gegen 22.30 Uhr bildet am Samstagabend ein Feuerwerk den spektakulären Abschluss.