ROTH - Es wird wohl nach Kardamom duften, nach Zimt und Curry vermutlich, vielleicht auch nach Nelken: "Gewürzabenteuer Indien" lautet der aromatische Titel eines Benefiz-Dinners, dessen Wohlgerüche am 31. März und 1. April das evangelische Gemeindehaus in Pfaffenhofen durchziehen. Damit soll ein Projekt unterstützt werden, mit dem die Bewohner der indischen Himalayaregion im Bundesstaat Uttarakhand gegen Armut und Mangelernährung kämpfen — unterstützt von der Georg-Kraus-Stiftung. Deren Rother Vorstandsmitglied Manfred Rathgeber musste bei Dinner-Initiator Martin Burmann und dessen indischem Schwiegersohn Karthik Raman keine Überzeugungsarbeit dafür leisten. Denn die wissen: Wohltat geht durch den Magen...

Hilfe zur Selbsthilfe will ein Projekt in den Himalayabergen Indiens transportieren. Kinder und Jugendliche erlernen in einer Landwirtschaftsinitiative Wege der Selbstversorgung. Ein Benefiz-Dinner in Pfaffenhofen unterstützt dieses Ansinnenh © F.: o



Martin Burmann ist einer, der Spezialitäten zu schätzen weiß. Gleichzeitig wohnt dem HofLaden-Betreiber eine Art Helfergen inne. Wie sich das zusammenbringen lässt, ist für die Burmanns inzwischen ein klarer Fall: mit Benefiz-Menüs. Derer hat die Pfaffenhofener "Genussmetzgerei" bereits so einige organisiert. Aktuell ist Martin Burmann in Indien unterwegs, um zu begutachten, was die Erlöse seiner kulinarischen Aktionen im Schulterschluss mit der Georg-Kraus-Stiftung schon bewirkt haben.

Aus allen Richtungen

Doch damit nicht genug. Kaum dass er zurückgekehrt ist, wird er sich mit Schwiegersohn Karthik, einem leidenschaftlichen Hobbykoch, in die Küche stellen, um an zwei Abenden jeweils 45 Gäste zu bewirten. 22 Euro berappen die pro Person – für ein Drei-Gänge-Menü mit Genüssen "aus allen vier Himmelsrichtungen in Indien". Mehr will "Chefkoch" Karthik für den Moment nicht verraten.

Verraten sei allerdings, dass auch die Einnahmen dieses Events wieder samt und sonders in ein Hilfsprojekt fließen: "Feed the children – feed yourselves". Frei übersetzt heißt das: "Gebt den Kindern zu essen – versorgt euch selbst". Der Slogan bezieht sich auf eine landwirtschaftliche Initiative im Nordosten Indiens. Dort, in den Himalayabergen, ist das Dasein am Existenzminimum Tagesgeschäft. Die Familien leben überwiegend von kleiner Landwirtschaft, die den Bedarf mehr schlecht als recht deckt. Viele Menschen sind unterernährt, das Trinkwasser verschmutzt.

Nicht mit leerem Magen

Und weil es sich mit leeren Mägen auch unzulänglich lernen lässt, erfahren jetzt Kinder aus vier Vor- und Grundschulen in der Region zusammen mit ihren Eltern, wie nachhaltige Ernährung gelingen kann. Neben dem Unterricht. Dazu bearbeiten die Kleinen ein Stück Land, auf dem sie Saatgut ausbringen, Bäume pflanzen, die Ernte einbringen – und leisten damit ihren Beitrag zur Selbstversorgung. Begleitet wird das Projekt von Lehrern und freiberuflichen Mitarbeitern.

Ist ein Überschuss erwirtschaftet worden, können die Produkte auf dem Markt verkauft werden. Langfristig sollen Kinder und Jugendliche auf diese Weise eine Perspektive entwickeln, in der ländlichen Heimat zu bleiben und sich dort eine Lebensgrundlage aufzubauen, statt in den Metropolen zu verelenden. Ein Lehrstück in Sachen Lebenspraxis sei das, findet Manfred Rathgeber von der Georg-Kraus-Stiftung.

"Richtiger Schub"

Die beteiligt sich an der Landwirtschaftsinitiative, indem sie Werkzeug, Geräte oder Saatgut finanziert. Mit Erfolg. Denn Rathgeber weiß mittlerweile: "Das ist ein Projekt geworden, das so richtig einen Schub in die Region gebracht hat. Hilfe zur Selbsthilfe steht da ganz oben!"

Drum dürfe es am Wochenende des 31. März/1. April rund um Pfaffenhofen auch gerne weithin duften und den Appetit schüren – nach Kardamom, Zimt oder Curry und nach guten Taten...

Für das Benefiz-Dinner "Gewürzabenteuer Indien" sind nur noch wenige Plätze frei. Es beginnt am 31. März/1. April um jeweils 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Pfaffenhofen und kostet 22 Euro pro Person (ohne Getränke). Anmeldung unter Telefon (0 91 71) 6 34 13 oder info@hofundladen.de. Wer nicht teilnehmen kann und die Indien-Initiative der Georg-Kraus-Stiftung trotzdem unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun: Commerzbank Hagen, BIC: DRESDEFF 450; IBAN: DE 46 4508 0060 0923 688 000. Mehr Infos: www.georg-kraus-stiftung.de

