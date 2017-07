Die Thai-Kulturgruppe Georgensgmünd feiert 20-jähriges Bestehen und lädt Interessierte herzlich ein mitzufeiern. Das 20. Deutsch-Asientreffen findet am Samstag, 22. Juli, von elf bis 24 Uhr am Bruckespan statt.Es werden Thaitänze und Obstschnitzen gezeigt. Zudem gibt es thailändische Spezialitäten und Karaoke auf Deutsch oder Thailändisch.

Am späten Dienstagnachmittag ist auf der A9 zwischen Allersberg und Feucht ein Autotransporter umgekippt. Das Fahrzeug hatte eine ganze Reihe an Neuwagen verschiedener Marken geladen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum.