Wrestling in Heuberg: Wenn Absolute Andy mit den Muskeln spielt

HILPOLTSTEIN - Rangeleien werden bei einer Hilpoltsteiner Fußball-Stadtmeisterschaft eigentlich nicht gern gesehen. Beim diesjährigen Turnier, das vom SV Heuberg ausgetragen wurde, war das allerdings anders. Das lag aber auch daran, dass diese abseits des Fußballplatzes ausgetragen wurden: Im Bierzelt machte die WXW-Wrestling-Tour Station, bei der statt der Fußbälle die Fäuste (und manchmal auch die Klappstühle) flogen.

Da hatte „Absolute Andy“ ganz schön zu kämpfen. Am Ende aber blieb der Lokalmatador beim Wrestling in Heuberg erfolgreich und legte „Avalanche“ aus Österreich auf die Matte. © Foto: Tobias Tschapka



Rund 400 Besucher ließen sich das vom Vorsitzenden des Vereins Christian Karg und seinem Team organisierte Spektakel nicht entgehen, dessen Höhepunkt am Ende der rund zweieinhalbstündigen Show der Kampf des Lokalmatadors "Absolute Andy" alias Andreas Ullmann war, der normalerweise nicht im Bierzelt, sondern in großen Hallen seine Muskeln spielen lässt.

Bis dieser jedoch in den Ring kletterte und es mit dem schwergewichtigen Österreicher "Avalanche" aufnahm, bekamen die Zuschauer noch diverse andere hochkarätige Kämpfer zu sehen. Und Kämpferinnen. Beim Duell zwischen der aus Coburg stammenden Melanie Gray und der Berlinerin Alpha Female (Nickname "World Wide Monster") schenkten sich auch die toughen Damen nichts und flogen vielleicht nur einen winzigen Hauch filigraner durch die Luft als ihre männlichen Kollegen.

Dass die wilden Wrestler allesamt eigentlich ganz nette Kerle sind zeigte sich auch in der Pause, in der sie bereitwillig bei Hunderten von "Selfies" mit ihren Fans freundlich in die Handykameras grinsten. Nach der Pause folgte dann noch ein Kampf zwischen Julian Nero aus Salzburg gegen Toni "Tiger" Harting aus Frankfurt, ehe der Moderator dann den Mann ankündigte, auf den alle schon lange gewartet haben: Mit tosendem Applaus wurde Absolute Andy begrüßt, und Andy lächelte angesichts dieses warmen Empfangs milde.

Das Lächeln verfinsterte sich aber schnell, als er seinen Gegner zu Gesicht bekam: den grimmigen Avalanche aus der Alpennation. Und Andy sollte es schwer haben mit seinem Kontrahenten. Zu Beginn lief alles noch recht gut. Doch dann wurde Andy sogar aus dem Ring hinauskatapultiert, sodass der Kampf im Publikum fortgesetzt wurde.

Absolute Andy fand nach den frenetischen Anfeuerungsrufen seiner Fans zu alter Kraft, und schaffte es letztlich doch, den scheinbar übermächtigen Alpenmenschen endgültig auf die Bretter zu schicken. Unbeschreiblicher Jubel brach dann im Bierzelt aus und der erschöpfte, aber glückliche Andy taumelte zum Ausgang, während unzählige begeisterte Kinder um ihn herum tanzten.

