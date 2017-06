Wurde das Feuer vorsätzlich gelegt?

Polizei geht von Brandstiftung aus - vor 22 Minuten

ROTH - Der Brand am frühen Samstagabend in einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße in Roth wurde wahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Dies ergaben die Ermittlungen der Schwabacher Brandfahnder.

Der Brand am frühen Samstagabend in einem Anwesen in der Friedrich-Ebert-Straße in Roth wurde wahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Die ergaben die Ermittlungen der Schwabacher Brandfahnder. © Detlef Gsänger



Die Feuerwehren aus Roth, Kiliansdorf, Büchenbach, Pfaffenhofen und Eckersmühlen waren mit über Hundert Einsatzkräften vor Ort. Alle Hausbewohner retteten sich rechtzeitig ins Freie und blieben unverletzt. Ein Feuerwehrmann erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird mittlerweile auf rund 500 000 Euro geschätzt.

Bei ihren Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, die zwischen 17 und 18.15 Uhr vor oder in dem Gebäude etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon (09 11) 21 12 33 33.