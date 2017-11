Zeit ist Maßeinheit, Gefühl, Konstante und Geld

P-Seminar "tat:funk" des Gymnasiums Hilpoltsteins ging einem großen Abstraktum nach und holte Platz zwei - 03.11.2017 17:27 Uhr

HILPOLSTEIN - Was ist eigentlich Zeit? Dieser Frage ging das P-Seminar "tat:funk" des Gymnasiums Hilpoltstein in der letzten Sendung unter Leitung von Gerhard Meyer nach und landete damit auf dem zweiten Platz des bundesweiten Hörfunk-Wettbewerbes der Stiftung "Zuhören".

Was ist Zeit? Dieser Frage widmeten sich diese Hilpoltsteiner P-Seminaristen unter der Leitung von Gerhard Meyer (li.) und holten sich damit den zweiten Platz in einem bundesweiten Wettbewerb der Stiftung „Zuhören“. © Foto: Kosider



Zeit beinhaltet verschiedene Aspekte: Sie ist eine Maßeinheit, denn schließlich wird Zeit auf diverse Weise gemessen. Sie ist ein Gefühl, denn Zeit wird subjektiv wahrgenommen und erlebt. Sie ist eine Möglichkeit, denn Zeit kann als Entwicklungsphase für Hobbys gesehen werden. Sie ist eine Konstante, denn Zeit ist allgegenwärtig, man kann ihr nur durch den Tod entrinnen. Und Zeit ist Geld.

Um all diese Facetten zu beleuchten, kam das P-Seminar – unterstützt durch Mediencoach Patrick Götz von Radio Energy – auf die Idee, das Abstraktum selbst zu Wort kommen zu lassen: Die personifizierte Zeit erlebt einen Tag voller Höhen und Tiefen, um zu erfahren, wie die Menschen sie sehen und bewerten.

So verwundert es nicht, dass die Zeit zu Beginn der Sendung fern sieht und dabei auf ein Interview mit Marco Wittmann, aktueller DTM-Champion, stößt. Begeistert ist die Zeit allerdings nicht, als sie erfährt, dass Wittmann der Meinung ist, in einer Welt ohne Zeit würde man "einfach in den Tag hineinleben, hätte keinen Zeitdruck (...), die Menschen wären wesentlich lockerer, entspannter, mit Sicherheit auch nicht mehr so gestresst, wenn es die Zeit nicht mehr geben würde." Deshalb zappt Zeit sich durchs Programm, um auf eine Straßenreportage zu stoßen, bei der die Menschen – ohne es zu wissen – Wittmann zustimmen.

Frustriert wirft sie die Fernbedienung in die Ecke – nicht aber, ohne noch eine Werbung für den Besuch bei einem Psychologen aufzuschnappen. So reift die Idee und ehe sie sich’s versieht, findet sich die Zeit auf der Couch wieder. Der Psychologe versucht ihr aufzuzeigen, dass einige Leute sie sehr wohl zu schätzen wüssten. Doch der Einwand "Zeit ist Geld" transportiert nur, dass viele Menschen sie als Mittel zum Zweck sehen.

Diese Gelegenheit ergreift der Psychologe und berichtet seiner Patientin, dass Herr Gleue, Manager einer großen Bank in Singapur, "Zeit als wichtiges Moment erkannt" habe. Weiter erzählt der Banker, es gebe "kein normales Zeitempfinden. Immer empfinde ich Zeit ganz unterschiedlich. Mal ist man sich der Sache bewusst und mal ist man sich der Sache gar nicht bewusst."

Die Therapiesitzung zeigt aber noch keine Wirkung bei der Zeit, weshalb ihr der Psychologe rät, einen Blick aufs Klosterleben zu richten. Im Interview mit Pater Anselm Grün von der Abtei Münsterschwarzach erfährt der Zuhörer eine Menge über dessen Sicht auf Zeit. Schließlich hat der Pater bereits rund 300 Bücher geschrieben und hält jährlich mehrere hundert Vorträge.

Wie man das schaffe und organisiere? "Unser Leben als Benediktiner ist sehr rhythmisiert", lautet seine Antwort. "Und Zeit muss halt nicht vollgepflastert werden, sondern es ist die Frage, ob ich frei bin im Augenblick." Wenn Menschen jammern, sie haben keine Zeit, dann ist das für den Gottesmann bloß eine Ausrede, "weil sie nicht gut umgehen mit der Zeit". Dieses Interview stimmt die Zeit nachdenklich.

Als nächstes findet sie sich in einer Kneipe wieder – einen "Five o’clock"-Cocktail schlürfend und mit dem Barkeeper sinnierend, was sie alles frustriert. Einige Menschen hätten auch eine gute Meinung von der Zeit, so der Tenor des Gesprächs.

Versöhnt verlässt die Zeit die Bar und geht in ein Musikgeschäft. Zufällig wird gerade der Musikproduzent Faltermeyer interviewt: "Zeit ist das zentrale Thema meines Lebens, Zeit ist das Wertvollste, was es auf Gottes Erdboden gibt."

Doch als der Reporter fragt, ob es so etwas wie zeitlose Musik gibt, kann die Zeit mit Faltermeyers Antwort nicht umgehen und macht: Schluss.

SABINE KOSIDER