Zigarettenautomat in Eckersmühlen gesprengt

Passanten hörten am Montagabend lauten Knall - vor 1 Stunde

ECKERSMÜHLEN - Die Polizei sucht nach Unbekannten, die am Montagabend in der Eckersmühlener Grimmstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt haben.

Am Montagabend gegen 22:15 Uhr vernahmen Passanten einen lauten Knall in der Grimmstraße in Eckersmühlen. Kurz darauf bemerkten sie dort einen deformierten Zigarettenautomaten und verständigten die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat auf noch nicht bekannte Weise gesprengt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333.

