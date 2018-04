In Barnsdorf brannte eine Lagerhalle der Firma Schlenk bis auf ihre Grundmauern nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Freitag, da sich Aluminiumpulver entzündet hatte. Der Schaden liegt bei mindestens einer Million Euro, verletzt wurde niemand.

Eine Lagerhalle im Rother Ortsteil Barnsdorf ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge ist aus noch nicht geklärter Ursache Aluminiumpulver in Brand geraten.