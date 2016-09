Zu schnell: Junger Hilpoltsteiner bei Unfall schwer verletzt

19–jähriger steuerte Wagen gegen Baum — Beifahrer in Neumarkter Klinik eingeliefert - vor 10 Minuten

HILPOLTSTEIN - Ein Schwerverletzter sowie Schaden in Höhe von rund 2500 Euro: Das ist die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Freitag im Einzugsgebiet der Hilpoltsteiner Polizei ereigneten.

Am Freitagabend landete ein Pkw, besetzt mit zwei jungen Männern aus Hilpoltstein, am Ortseingang der Burgstadt an einem Baum. Die beiden 19-Jährigen kamen aus Richtung Solar.

Vorangegangen war nach ersten Angaben des Fahrers sowie nach Ermittlungen der Polizei überhöhte Geschwindigkeit, wodurch der junge Mann die Kontrolle über den Pkw verlor und mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Während sich der Fahrer durch den Aufprall am Baum leichtere Verletzungen zuzog, wurde der Beifahrer mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Neumarkt gebracht. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Vergleichsweise glimpflich verlief am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Staatsstraße bei Kleinhöbing ab. Eine 41-jährige Paketzustellerin aus dem Raum Neumarkt wollte mit ihrem Kleintransporter von Kleinhöbing kommend nach links in die Staatsstraße einbiegen, wobei sie den Pkw einer aus Richtung Greding kommenden 37-Jährigen aus Forchheim übersah.

Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt; es entstand Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

hiz