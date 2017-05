Zwei Promille: Audi prallt bei Roth gegen mehrere Bäume

22-Jähriger erleidet mittelschwere Verletzungen

ROTH - Ein betrunkener 22-Jähriger hat bei einem schweren Unfall bei Roth am frühen Sonntagmorgen mittelschwere Verletzungen erlitten. Er war mit seinem Audi in einer Kurve von der Straße abgekommen und schleuderte gegen ein geparktes Auto, einen Telefonverteilerkasten und mehrere Bäume.

Der 22-Jährige fuhr laut Polizei gegen 2 Uhr morgens mit seinem Audi von Roth nach Pfaffenhofen an der Roth, als er am Ortsbeginn in einer langen Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Erst überfuhr er mit seinem Auto einen Leitpfosten, dann prallte sein Wagen gegen einen geparkten VW Polo.

Der Audi schleuderte noch etwa 100 Meter über die Straße und kam schließlich von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen einen Telefonverteilerkasten und mehrere Bäume, bis er letztlich auf dem Dach am Gehweg zum Liegen kam.

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und in das Klinikum Nürnberg-Süd gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehren aus Pfaffenhofen, Roth und Büchenbach regelten nach dem Unfall zusammen mit der Polizei den Verkehr und räumten die Unfallstelle.

Die Unfallursache war der Polizei recht schnell klar: Ein Alkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingerichtet.

