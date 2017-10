Zweiter Kaninchen-Diebstahl in Büchenbach

Verbleib der Tiere und Motiv der Täter sind unbekannt - vor 36 Minuten

BÜCHENBACH - Schon zum zweiten Mal stahlen nun Unbekannte in der Büchenbacher Siedlung am S-Bahnhof mehrere Kaninchen aus ihren Käfigen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschwanden vier der "Langohren". Die Polizei bittet um Hinweise.

Schon in der vergangenen Woche verschwanden mehrere Tiere in der Sudetenstraße auf unerklärliche Weise und nun schlugen die Täter in der nicht weit entfernten Kirchenstraße zu. Vier mehrfarbige Kaninchen ließen sie dabei mitgehen, deren Verbleib bislang unbekannt ist.

Die Polizeiinspektion Roth hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 09171 97440 zu melden.

