Zweitliga-Auftakt gegen den Meister Saarbrücken

HILPOLTSTEIN - Der September 2018 könnte für Hilpoltsteins Tischtennis-Asse zum Erfolgsmonat werden. Viermal treten sie an, viermal gehen sie nicht ohne Chancen in ihre Spiele, bei denen sie dreimal Heimrecht haben. Das erste Match ist ein Punktspiel und findet am kommenden Sonntag statt – beim Meister der vergangenen Saison, der Erstliga-Reserve des 1. FC Saarbrücken. Gleich ein Knaller also.

Der Hilpoltsteiner Neuzugang David Reitspies (links) ließ im Pokal gegen Tobias Rasmussen den ersten von sechs Krachern los. © Foto: Paul Götz



Bei den Saarländern laufen allerdings nicht die gleichen Cracks auf wie in der zurückliegenden Runde. Die Nationalspieler Dennis Klein und Denni Kozul (Slowenien) haben den Verein verlassen, Spitzenspieler Tomas Polansky gehört mittlerweile zum Stamm des TTBL-Teams, ist derzeit aber auch verletzt. Aus der Meisterschaftsmannschaft ist nur noch der Russe Andrey Semenov dabei, der mittlerweile sogar die Kapitänsbinde trägt. Er hat sich stark verbessert, wie er mit einem Erfolg gegen Dennis Dickhardt bei der Pokal-Vorrunde in Hilpoltstein Ende August gezeigt hat.

Dort hat Saarbrückens neue Nummer drei mit drei Siegen durchaus überzeugt. Allerdings reichte das nicht, um den Hilpoltsteinern den ersten Platz in ihrer Vorrundengruppe streitig zu machen – beim 1:3 im direkten Vergleich punktete nur Semenov. Doch in der Punkterunde spielen ja Vierer-Mannschaften, bis ein Team sechs Siege oder ein 5:5 erreicht hat. So kommen auch die anderen Neuzugänge des 1. FC Saarbrücken zum Einsatz.

Patryk Zatowka, 21, ist ein aufstrebender polnischer Junioren-Nationalspieler, dem die raue Luft in der 2. Bundesliga gleich richtig um die Nase weht. Er führt mit seinen 2312 TTR-Leistungspunkten im Regelfall das Saarbrücker Team an, hatte aber bei der Pokal-Vorrunde gegen die beiden Hilpoltsteiner Spitzenspieler Alexander Flemming (TTR: 2403) und David Reitspies (2325) keine Chance. Bessere Aussichten auf einen Sieg darf man dagegen dem Dänen Tobias Rasmussen einräumen, der in Frickenhausen und in Jülich schon drei Jahre lang Bundesliga-Luft geschnuppert und auch bei der Pokal-Vorrunde durchaus überzeugt hat.

Interessant könnte es im hinteren Paarkreuz werden. Neben Semenov (2277) werden möglicherweise auch da zwei Neulinge auflaufen: Florian Knudde (2226) kommt aus dem beachtlichen belgischen Talentschuppen, der 18-jährige Slowake Peter Hribar (2139) hat im Pokal deutlich besser gespielt, als es sein Leistungswert aussagt.

Gespannt darf man auf das Punktspiel-Debüt von Francisco Sanchi (2233) im Hilpoltsteiner Trikot sein. Der 19-jährige Argentinier hat sowohl beim Pokal als auch bei der Vorbereitung durchaus überzeugt. Wenn die Nerven halten, könnte der erste Auftritt des Jungspunds sogar von Erfolg gekrönt sein, den man von Dennis Dickhardt (2317) eigentlich schon gewohnt ist.

Die meisten Augen blicken aber auf David Reitspies. Der 21-jährige tschechische Junioren-Nationalspieler hatte bei der Pokal-Vorrunde einen derart furiosen Auftritt, dass die Erwartungen der Fans vielleicht sogar schon viel zu hoch geschraubt wurden. Da Reitspies seit einigen Wochen der exzellenten Saarbrücker Trainingsgruppe angehört, kennen sich die Spieler natürlich – kein leichtes Unterfangen also für die neue Nummer zwei des TV Hilpoltstein.

Die weiteren Spiele des TV Hilpoltstein im September (alle in der Stadthalle): Sonntag, 16., 14 Uhr gegen TuS Celle, Samstag, 29., 14 Uhr gegen FSV Mainz 05, Sonntag, 30., 14 Uhr, Pokal-Achtelfinale gegen den Erstligisten TTC Zugbrücke Grenzau.

