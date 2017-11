Zwischen Familienphase und Bewerbungsmappe

ROTH/HILPOLTSTEIN - Raus aus der Kinder-und-Familie-Falle und (wieder) rein ins Erwerbsleben. Das wünschen sich fast alle Frauen, die zumindest zeitweise des Nachwuchses wegen aus dem Beruf ausgestiegen sind. Doch nicht immer klappt das reibungslos. Und es braucht viel Mut, um den Neuanfang zu wagen. Geballte Fachkompetenz für alle Fragen zum Wiedereinstieg in den Beruf für Frauen nach der Familienpause gibt es alle zwei Jahre beim "Infotag Job und Familie" in der Kulturfabrik. Auch diesmal nutzten wieder Frauen unterschiedlichen Alters das Angebot, sich einen ganzen Vormittag im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung umfassend zu informieren. Kostenlos, unverbindlich und auf Wunsch sehr persönlich.

Informationen von A bis Z rund um den (Wieder)Einstieg ins Berufsleben konnten sich Frauen beim „Infotag Job und Familie“ in der Rother Kulturfabrik holen. Foto: Foto: Steffi Graff



Von A wie Arbeitsagentur über K wie Kinderbetreuung und R wie Rente bis Z wie Zeugnisanerkennung reichte die Palette der Infostände im Foyer der Kulturfabrik. Das Angebot so vielfältig, wie die Bedürfnisse der Frauen, die nach einer mehr oder weniger langen Familienphase wieder beruflich Fuß fassen wollen oder müssen. An zahlreichen Infoständen und bei mehreren Workshops bekamen die Frauen Informationen und Impulse für ein gelungenes "Marketing in eigener Sache". Erstmals gab es auch Stellwände, an denen aktuelle Jobangebote ausgehängt worden sind, darunter auch Teilzeitstellen verschiedener Branchen.

Sehr beeindruckt zeigte sich der erst seit wenigen Tagen im Amt befindliche neue Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur Ansbach-Weißenburg, Wolfgang Langer, von der Breite des Programms beim Infotag. Landrat Herbert Eckstein lobte bei der Eröffnung das gute Miteinander der verschiedenen Institutionen, die hier für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf an einem Strang ziehen. Das bewährte Team aus Claudia Gäbelein-Stadler (Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes), Walburga Bauernfeind (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Arbeitsagentur Ansbach-Weißenburg) und Brunhilde Erhard (Jobcenter Roth) unterstützt seit vielen Jahren gemeinsam Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben.

"Nehmen Sie die Chance wahr und nehmen Sie mit, was Sie brauchen können", forderte Walburga Bauernfeind die Besucherinnen auf. Es sei wichtig, sich zu trauen, den ersten Schritt zu machen. "Mut für den Anfang zu finden, ist die größte Hürde. Viele vermeintliche Hemmnisse stellen sich später als gar nicht so schwierig heraus." Viele Frauen nehmen nach ihrer Erfahrung eine solche Veranstaltung als Impuls für weitergehende Beratung der Agentur für Arbeit. "Sie machen sich auf und sind dann auch erfolgreich." Aus langjähriger Beratungstätigkeit weiß sie: "Es kommt was dabei heraus. Zum Infotag zu kommen ist für viele Frauen der erste Schritt in eine berufliche Zukunft, und die Frauen nehmen das gerne an." Egal, ob sie "nur" da sind, um gezielt ihre Bewerbungsmappe von Fachleuten überprüfen zu lassen und ein professionelles Bewerbungsfoto zu machen, wie eine junge Mediendesignerin, die sich darüber hinaus für ihre Branche nur wenig vom Infotag erhoffte. Oder wie eine knapp 40-jährige Mutter zweier Schulkinder, die versuchte, in der Kufa den Schlüssel zu finden, um im Rahmen einer Umschulung endlich einen langfristigen kaufmännischen Praktikumsplatz in oder um Roth zu ausfindig zu machen, der sich mit der Familie vereinbaren lässt.

Kinderbetreuung ist immer ein großes Thema, vor allem dann, wenn die Arbeitszeiten nur schwer mit den Öffnungszeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen unter einen Hut zu bringen sind. Es gilt Lösungen zu finden, die für Arbeitgeber, Eltern und vor allem auch die Kinder gut sind. Da kann die Tagespflege mit flexiblen Betreuungsmöglichkeiten durch Tagesmütter oft helfen.

Sozialpädagogin Anja Knieling berät Frauen auf der Suche nach einer passgenauen Betreuung und zieht noch eine andere Option aus dem Ärmel: Immer wieder entschließen sich junge Mütter zu einer Qualifikation zur Tagesmutter und betreuen dann für einige Jahre neben den eigenen noch fremde Kinder mit. "So kann die Lösung des Betreuungsproblems gleichzeitig eine Perspektive sein."

Kreative Lösungen gefragt

Kreative Lösungen sind gefragt, wenn besondere Bedürfnisse da sind. Das betont die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Claudia Gäbelein-Stadler. Das Landratsamt spiele gerne Vorreiter und lebe vor, was an unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen möglich ist. Dort kann man seit einiger Zeit sogar eine Ausbildung in Teilzeit absolvieren. Ein Modell, mit dem auch Ingrid Bär, die Leiterin der Hauswirtschaft in der Landwirtschaftsschule, seit Jahren gute Erfahrungen macht.

Für manch eine ist auch der Weg in die Selbstständigkeit ein Thema. "Damenwirtschaft" nennt sich ein Netzwerk selbstständiger Frauen, die Geschlechtsgenossinnen dazu mit Rat und Tat zur Seite steht.

Wohin auch immer der Weg gehen soll, wichtig ist es, die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten richtig einzuschätzen und auszubauen. Dazu gibt es bei der VHS ein seit Jahren erfolgreiches Angebot, das auch Anfang 2018 wieder im Programm ist: "Neuer Start für Frauen", ein 13-wöchiges Orientierungsseminar zum beruflichen Wiedereinstieg, das neben einer persönlichen Situationsanalyse berufsbildenden Unterricht zum Beispiel in EDV und ein mehrwöchiges Betriebspraktikum vereint. Dazu findet am Donnerstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr, im Rother Seckendorffschloss ein Info-Abend statt. Beginn des Seminars ist am 19. Februar 2018.

