50. Jubiläum: „Ein Glücksfall für Neuberger“

Zum 50-jährigen Bestehen lebte die Zugehörigkeit zu Weishaupt hoch - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Besser hätten Rahmen und Programm dieses Jubiläumsabends wohl kaum gewählt sein können. Zum 50jährigen Bestehen zeigte sich Neuberger Gebäudeautomation beim Geburtstagsabend im stilvollen Ambiente des Theatersaals des Wildbads glänzend aufgelegt. Die Gratulationscour dort wurde zur niveauvollen, kurzweiligen und dazu noch perfekt organisierten Feier.

Prost auf die 50 und auf eine erfolgreiche Zukunft: Es wird angestoßen am Tisch um Gerhard Neuberger (vorn, 3.v.re). Foto: Weber



Es war zunächst einmal der Moment der Rückschau auf die Anfänge. Gründer Gerhard Neuberger (80) blickte bei seiner Ansprache in launigen Worten auf 1968 und auf die folgenden Pionierjahre zurück. Und auf die beiden wohl bedeutendsten Entscheidungen, die er als Chef in den darauf folgenden mehr als 25 Jahren zu treffen hatte. Bald schon nach dem Start erkannte er, dass mit Schaltschränken allein vor allem gemessen an den kooperierenden Firmen, kein großes Geld zu verdienen ist. Er setzte deshalb – überhaupt nicht zur Freude dieser früheren Partner – auf Komplettlösungen mit integrierter Regelungstechnik: Es war der Durchbruch zum Erfolg.

Rechtzeitig vor der Jahrtausendwende stellte er außerdem – mangels technik-affiner Voraussetzungen im eigenen, rein weiblichen Nachwuchs – die Weichen für die Weitergabe der Firmenführung. Gegenseitige Wertschätzung und gleiche Unternehmensziele hätten zur Übernahme durch Weishaupt geführt: „Mit dem neuen Besitzer haben wir, die Firma Neuberger, so glaube ich noch heute, einen Glücksgriff gemacht.“

Siegfried Weishaupt konnte als damals alleiniger Chef besagter Unternehmensgruppe nur bestätigen, dass die Chemie stimmte. Damit seien wesentliche Voraussetzungen gegeben gewesen. Zwei Familienunternehmen hätten hier zusammengefunden. Das sei wesentliche Basis für die „beeindruckende Erfolgsstory eines mittelständischen Unternehmens“, die bei Neuberger geschrieben worden sei.

Der Umsatz sei von damals 10 Millionen auf sage und schreibe 70 Millionen Euro gesteigert worden, womit die Firma Bedeutung habe als Teil der Weishaupt-Gruppe (zuletzt über 600 Millionen Euro Umsatz und mehr als 3500 Mitarbeiter). Er sei stolz und glücklich, dass sein Unternehmen nun in der dritten Generation seit 1932 im Familienbesitz sei, sagte er mit Blick auf seinen Sohn Thomas Weishaupt, der inzwischen in der Leitung der Gruppe tätig ist und mit seiner Frau Carolin zur Feier gekommen war.

Weitsichtige Entscheidung

Neuberger-Geschäftsführer Klaus Lenkner betonte, mit Weishaupt zusammenzugehen sei eine weitsichtige Entscheidung von Gerhard Neuberger gewesen. Das sei ein richtiger Glücksfall für das Rothenburger Unternehmen gewesen. Die Aufgabe der Geschäftsleitung übertragen zu bekommen, habe ihn geehrt, aber auch gefordert. Mit Friedrich Uhl als „starken Kaufmann“ an seiner Seite habe er einen wichtigen Partner an der Spitze des Unternehmens: „Wir führen die Firma, als wär’s unsere eigene.“

Stolz sei er auf die eigene Fertigung. Man habe sich da zum Glück nicht aufs Pferd Outsourcing gesetzt. Großes Plus bei Neuberger seien motivierte, engagierte und qualifizierte Mitarbeiter, die für den Kunden das beste Ergebnis wollen. Außerdem die Garantie, dass selbst für über 30 Jahre alte Module Ersatzteile verfügbar sind oder Reparaturmöglichkeit besteht. Auch in Zukunft werde man nicht auf jeden Innovations-Zug aufspringen, es sei denn, es bringe einen Vorteil für den Kunden.

Neuberger zähle zu den Leuchttürmen der regionalen Wirtschaft, betonte Oberbürgermeister Walter Hartl, der mit seiner Frau Gudrun gekommen war. Dass er an diesem Abend hier sei und nicht in Berlin, wo Rothenburg für besondere Leistungen in der deutsch-russischen Partnerschaft ausgezeichnet werde, zeuge von hoher Wertschätzung und sei nicht zuletzt tiefe Verbeugung vor den großen Unternehmerpersönlichkeiten Gerhard Neuberger und Siegfried Weishaupt. Hinter jedem erfolgreichen Mann stehe eine starke Frau, gab er mit Blick auf Margit Neuberger zu verstehen: „Du hast am Anfang die Schaltschränke ausgeliefert.“

Drei Gänge im Theatersaal

Einen Apfelbaum als fruchtbringendes Geschenk hatte Landrat Dr. Jürgen Ludwig (mit Frau Karin gekommen) mitgebracht. Außerdem Komplimente für den Erfolg für Neuberger und Weishaupt und beste Wünsche für die weitere Zukunft.

Von der Frauenmarchingband „Venusbrass“ war die Festgesellschaft eingangs begrüßt und über die mit blauem Teppich belegte Brücke aufs Wildbad-Gelände zu Stehtischen unter den Bäumen geleitet worden.

Im festlich eingedeckten Theatersaal gab es nach den Ansprachen ein 3-Gang-Menü. Mit einer Einlage zeigte der Neuberger Bläserchor, dass das Unternehmen auch musikalisch einiges zu bieten hat. Kabarettist Christoph Maul bewies als einer, der vor 21 Jahren als FOS-Praktikant für Wochen im Unternehmen war, mit seinem kurzweiligen Auftritt als Hausmeister, dass die Zeit bei Neuberger in bleibender Erinnerung ist.

Nach dem Dessert hatte Butler James seine letzte Führungsaufgabe an diesem Abend. Er brachte die Gäste hinunter zu den Arkaden. Von dort konnten sie – als Höhepunkt – verfolgen, wie ein aufregendes 3-D-Videomapping immer neue, faszinierende Lichteffekte der Farben und Strukturen bis hin zu antiken Säulen an die Fassade des Wildbads zauberte.

ww