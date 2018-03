80. Geburtstag: Jubilar Gerhard Neuberger wird gefeiert

Seinen Ehrentag nahm er zum Anlass, seinen Wegbegleitern Danke zu sagen - vor 54 Minuten

ROTHENBURG - Er mag es eigentlich nicht, wenn um ihn irgendein Aufwand gemacht wird. Sich für andere einzusetzen, anzupacken, sich stark zu machen, wo Hilfe gebraucht wird, das zieht sich wie ein roter Faden durch das Lebenswerk von Gerhard Neuberger, der als Unternehmer, Kommunalpolitiker und Rotarier in Rothenburg Spuren hinterlassen hat.

Besonderer Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis: die Feier auf der Engelsburg. © Schäfer



Besonderer Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis: die Feier auf der Engelsburg. Foto: Schäfer



Wie sich doch manchmal eins zum anderen fügt: Dem besonderen Anlass angemessen, überraschte der Jubilar seine Gäste mit einer Feier auf dem Keltenwall der Engelsburg, die in schöner Erinnerung bleiben wird. Die Idee stammte vom neuen Nachbarn der Neubergers. Beide Seiten haben einen guten Draht zueinander. Daniel Kübler kommt aus dem Schwarzwald und ist - wie sein Geschäftspartner Christian Mittermeier - ein Profi in Sachen Veranstaltungsmanagement.

Die Vorbereitung und Durchführung nahm Tage in Anspruch. Ein Stadel in massiver Holzbauweise wurde auf der markanten Anhöhe über der Tauber, gegenüber der Stadt, aufgestellt, und aufwändig abgestützt. Im Umgriff des Gebäudes wurde alles eben gemacht und auf einer ausgebreiteten Folie mit feinem Schotter aufgefüllt. Darauf kam dann zur besseren Begehbarkeit eine Tretschicht aus Hackschnitzeln. Die umfangreichen Baumaßahmen waren vom Bauausschuss unter der Maßgabe eines kompletten Rückbaus und der Wiederherstellung des Geländes genehmigt worden. Für dieses Entgegenkommen zeigte sich Gerhard Neuberger dankbar und erwies sich auch erkenntlich.

Einmalige Lokalität mit schöner Aussicht

Wegen der Überraschung für seine Gäste, denen er damit eine große Freude bereiten wollte, hatte der Jubilar die Stadtverwaltung und Presse um Stillschweigen gebeten. Der Einsatz von schwerem Gerät auf der Engelsburg blieb jedoch nicht unbemerkt und sorgte für Spekulationen. Die einen sahen ein neues Ausflugslokal im Entstehen, andere hinterfragten den Ein­griff in die Natur, der verständlicherweise mit Argusaugen beobachtet und schon als "Dauerzustand" angesehen wurde. Angesichts der großen Stromaggregate, Tanks für Frischwasser und Abwasser, Profiküchenaufbau und mobilen Toiletten in modernem Chic. Das Gelände war stimmungsvoll beleuchtet mit farbigem Licht und einzeln platzierten Fackeln im Freien am Wegrand unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Die einmalige Lokalität mit schöner Aussicht an dem malerischen Ort hinterließ staunende Gesichter. Die freistehende rustikale Hütte war stilvoll eingerichtet. Ankommen und wohlfühlen. Es fehlte an nichts. Zu den Gaumenfreuden gab es einen charmanten Musikmix für eine besondere Atmos-phäre. Die vier Vollprofis wechselten sich miteinander ab. Darunter ein Saxophonist und das Gesangs-Talent Ricardo Bielecki, der schon zweimal Superstar-Anwärter bei der Casting­show "Deutschland sucht den Superstar" vom Fernsehsender RTL war.

Ricardo Bielecki hat Talent zum Singen. © Schäfer



Mit emotionalen Worten bedankte sich der Jubilar für die vielen außergewöhnlichen Beziehungen und Zeichen tiefer Verbundenheit, die sein Leben bereichern, und ihn "richtig glücklich machen", wie er sagte. An erster Stelle nannte er seine Familie mit den drei Töchtern, die Schwiegersöhne und Enkelkinder. Auch Verwandte, Freunde, der Rotaryclub Rothenburg, den er vor 48 Jahren mitbegründete, sind ihm wichtig. Bis heute pflegt er auch Kontakte zu seinem früheren Unternehmen, das er 1968 in Rothenburg gegründet hat zur Herstellung von Schaltschränken und Schaltanlagen. Die ersten Schaltschränke wurden seinerzeit auf dem Dachträger eines VW-Käfers ausgeliefert.

Große Anerkennung für den ehemaligen Chef

Es war ein mühseliger Beginn für den Visionär mit Weitblick. Weitere Geschäftsbereiche kamen hinzu, um sich neue Einnahmenquellen zu erschließen. Im Zuge der Nachfolgeregelung von Gerhard Neuberger wurde der Familienbesitz 1995 Mitglied der Weishaupt-Gruppe und entwickelt sich weiter prächtig.

Der ehemalige Lehrling Friedrich Uhl ist heute Prokurist, Klaus Lenk­ner leitet die Geschäftsführung. Beide sprechen mit großer Anerkennung und Wertschätzung von ihrem ehemaligen Chef, der sie gleichzeitig förderte und forderte. Die zwischenmenschlichen Beziehungen haben bis heute Bestand und sind für beide Seiten erfüllend. Die beiden Führungskräfte gehörten zum geladenen Gästekreis. Im September ist Gerhard Neuberger gern gesehener Teilnehmer des Firmenjubiläums, wenn das Unternehmen Neuberger sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Der gebürtige Nürnberger lebt seit seiner damaligen Firmengründung in Rothenburg und fühlt sich hier auch sehr wohl, "obwohl es eine ganz schöne Provinz ist", wie er mit einem Augenzwinkern anmerkte. Viele Jahre war Gerhard Neuberger auch politisch engagiert: von 1977 bis 1988 als FRV-Vorsitzender und von Mai 1984 bis Juli 1991 als Stadtrat. Die Politik interessiert ihn immer noch sehr. Er hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, was seine politische Überzeugung angeht. Über die Zustände auf der Weltbühne und auf Bundesebene kann er oft nur den Kopf schütteln. Ihm fehlen Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, die ihr Profil auf den Punkt bringen. Der Parteiproporz mache vieles platt. Gerhard Neuberger schätzt Querdenker, wie es ein Herbert Wehner gewesen ist: "Er war ein ekelhafter Sozi, weil er oft stark polarisiert hat, aber ich habe ihn geschätzt."

sis