900 Besucher: Klangtal klingt auch in der Halle

Die Verlegung unter Dach hat dem Festival keinen Abbruch getan - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Drei Festivals innerhalb eines Monats und alle hatten ihr Publikum. Rothenburg und sein unmittelbares Umfeld haben Wochen hinter sich, in denen für junge und auch für etwas ältere Musikanhänger einiges geboten war. Das Klangtal setzte einen effektvollen Schlusspunkt unter die Sommerserie 2017, auch wenn es nicht unter freiem Himmel stattfinden konnte.

Tanzen im Licht der Effekte vor der Bühne: Klangtal 2017. © Kristina Valerina



Tanzen im Licht der Effekte vor der Bühne: Klangtal 2017. Foto: Kristina Valerina



Aufgrund besonders regnerischer Wetteraussichten verlegte der Noise Club sein Open-Air Festival in diesem Jahr frühzeitig in die neue Rothenburger Mehrzweckhalle. Am Ende behielt nicht nur der Wetterbericht mit seiner nasskalten Vorhersage Recht, auch der erzwungene Ortswechsel erwies sich als mutige und richtige Entscheidung. Das Klangtal-Konzept funktionierte auch mit Hallenboden unter den Füßen. Elektronische Musik und eine aufwendige Bühnen­show verwandelten letztlich auch die Notoption in das ursprünglich angestrebte "Märchental".

Es tut sich was in Rothenburg. Seit einigen Jahren nun schon geht es aufwärts in Sachen kulturellem Angebot, auch und vor allem für die jüngere Generation. Das "Klangtal" war in diesem Jahr bereits das dritte größere elektronische Musikfestival in Rothenburg. Und ist wie die vom Verein Grenzkunst veranstalteten Festivals "Eulenflug" und "Sundowner" inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Um die 900 tanzbegeisterte Besucher zählten die Veranstalter, mehr als 60 Helfer sorgten für reibungslose Umsetzung. Ein Kraftakt, der am Ende aber auch eine Veranstaltung zum Ergebnis hatte, die Rothenburg wieder ein Stück attraktiver gemacht hat.

Für Ekstase gesorgt

Von drei Uhr am Nachmittag bis fünf Uhr am Sonntagmorgen ließen unter anderem die diesjährige Headlinerin "Bebetta", "Alfred Heinrichs", "Jack", Marc Miroir und natürlich die Noise-Club-DJs selbst ihre Finger über das Mischpult fliegen und sorgten für eine eindrucksvolle elektronische Ekstase. Der Veranstaltungsmehrzweck der neuen Halle war an diesem Abend mehr als deutlich erkennbar. Geschickt banden die Veranstalter die örtlichen Gegebenheiten in ihr Konzept mit ein. Vor dem Halleneingang und noch unter freiem Himmel konnten sich die Besucher an einem Burger-Foodtruck verpflegen lassen oder bei einem Sponsoring-Partner am Glücksrad drehen.

Das Foyer füllte musikalisch eine kleine Reggae- und Dubstep-Bühne, lud außerdem zu einem Blick auf die Hauptbühne im großen, unteren Bereich ein und war nicht zuletzt kunstvoll gestaltet. Ein paar Treppenstufen weiter unten erwartete einen dann die kaum noch wieder erkennbare eigentliche Halle. Mit einem spektakulären und besonders viel Raum einnehmenden Bühnenaufbau, einem ausgeklügelten und vor allem auch künstlerisch wertvollen Lichtkonzept und nicht zuletzt einer klugen Raumaufteilung durch unterschiedliche Bars an den Seiten verlor die Halle deutlich an Größe und vermittelte schnell ein Club- und Festivalgefühl. Eingerahmt von bunten Lichterpalmen war die Hauptbühne wenig verwunderlich der zentrale Anlaufpunkt.

"Unter den Linden"

Eine aufwändige Konstruktion aus zahlreichen weiß verkleideten und von innen beleuchteten Bühnenpodesten inklusive wandelbarer Beamer-Projektionen erzeugten gemeinsam mit den Beats elektronischer Musik ein im wahrsten Sinne des Wortes beeindruckendes "Klangbild". Das bekamen mit Einbruch der Dunkelheit dann auch immer mehr Besucher zu sehen, während die Gäste über den Nachmittag hinweg traditionell langsam eintrudelten. Wie sich in der Nacht dann zeigen sollte, hatten sich einige wohl ihre Energie für später aufgehoben.

Vor allem um Mitternacht herum standen auf der großen Tanzfläche nur noch wenige Füße still. Freilich konnte der aufmerksame Besucher auch fernab der Bühne das ein oder andere "Schmankerl" entdecken. Ob nun einen fiktiven Wegweiser, gespickt mit der Kilometeranzahl zu Deutschlands berühmtesten Elektro-Clubs, einen großen Schallplatten-Afro als Deko-Hingucker oder die selbstgemixten Cocktails.

Auch wenn das "Klangtal" seinen eigentlichen Platz sicher "Unter den Linden" hat, eine bereichernde, elektronische Erfahrung war das Noise Club-Festival auch in der Mehrzweckhalle. Eine gut konzipierte Veranstaltung klingt am Ende eben überall.

og