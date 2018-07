Abschluss der neuen Krankenpflegerhelfer in Rothenburg

Der Schulleiter bezeichnet Absolventen als eine "Investition in die Zukunft" - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Sieben Absolventen der Akademie von ANregiomed bekamen bei einer kleinen Feier im Speisesaal des Rothenburger Krankenhauses ihr Zeugnis ausgehändigt. Sie sind jetzt staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer.

Die erfolgreichen Absolventen (eine Absolventin fehlte krankheitsbedingt) der Krankenpflegehelfer-Ausbildung mit ihrem Kursleiter Markus Messerer (obere Reihe links). © Scheuenstuhl



"Meine Hochschätzung und Anerkennung vor dem, was Sie tun", sprach stellvertretender Landrat Stefan Horndasch den sieben frischgebackenen Krankenpflegehelfern aus. "Sie können stolz auf ihren Abschluss sein". In dem Jahr der Ausbildung haben sie viel erlebt, sind ein Stück weit gereift und haben Neues gelernt und mitbekommen – die schönen Erlebnisse wie Geburten, aber auch die schweren Momente am Ende des Lebens, so Stefan Horndasch.

Dem Pflegekraftmangel entgegenwirken

Die ANregiomed-Häuser in Rothenburg und Dinkelsbühl seien "ganz gut in Schuss". Die Politik könne aber nur das "äußere Ambiente" bieten, weiß der Kreisrat. In der eigentlichen Pflege müsse man mit Fachwissen herangehen, damit es dem Patienten nachher besser gehe als vorher. Vor allem angesichts des Pflegemangels sei es wichtig für die Gesellschaft, die Ausbildung auf verschiedenen Qualifikationsebenen durchzuführen.

Stefan Horndasch hofft, dass die nun gut ausgebildeten Pflegekräfte direkt im Anschluss oder zumindest nach einer Zeit des Erfahrungensammelns wieder dem Klinikverbund als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Auch Oberbürgermeister Walter Hartl würde sich darüber freuen. Er weiß aus seinem dreimonatigen Einsatz im Krankenhaus während des Zivildienstes, "welche Leistung sich hinter der Pflege verbirgt".

Ansprüche größer geworden

Inzwischen habe sich vieles verändert und die Ansprüche seien größer geworden, ist das Stadtoberhaupt überzeugt. Es sei schade, dass es erst zu einem Pflegemangel kommen musste, damit der Wert dieses Berufes in der Gesellschaft erkannt wird. Er dankte den Absolventen, dass sie den Schritt in die Pflege gewählt haben. Mit der Ausbildung hätten sie nun die Grundlagen und können ihren Weg weitergehen.

"Alles, was ich sagen wollte, habe ich Ihnen im Unterricht erzählt", leitete Schulleiter Hans-Peter Mattausch seine kurze Ansprache an seine nun ehemaligen Schützlinge Omar Ammar Jowad, Celina Anderson, Theresita Ausborn, Josef Barani, Mihaijla Turkalj und Alexandra Unbehauen (Janina Pletz fehlte krankheitsbedingt) ein. Er konnte dann allerdings doch nicht umhin, die aktuelle Situation der Pflege anzusprechen. So kritisierte er, dass "nur die Not geregelt" werde und gerade in diesem gesellschaftlich wichtigen Bereich auch noch über den "letzten Cent verhandelt" werde.

Ebenso prangerte er an, dass man Bildung nicht mit betriebswirtschaftlichen Maßstäben messen könne, denn dann habe man irgendwann keine Bildung mehr. Jeder der Absolventen sei eine "Investition in die Zukunft". Um dies zu würdigen, fand die Zeugnisübergabe im Rahmen einer kleinen Feier statt, auch wenn es "nur" sieben Absolventen waren.

Zwei Absolventen mit einer Eins vor dem Komma

Eine besondere Erwähnung erfuhren Mihajla Turkalj, die sich mit der Note 1,6 über den zweitbesten Abschluss freuen durfte und Celina Anderson. Dank ihrer Glanzleistung von 1,0 erhielt sie aus den Händen von stellvertretendem Landrat Stefan Horndasch einen Staatspreis.

mes