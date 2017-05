Alles rund ums Holz: Familien-Forsttag in Rothenburg

Fast 5000 Besucher auf der Eiswiese - Vorführungen und viele Infos - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Mit dem guten Besuch bei schönem Wetter und dem Verlauf der 8. Rothenburger Forsttage sind Veranstalter und Beteiligte auch diesmal sehr zufrieden. Mehr denn je erwies sich das Ereignis letzten Sonntag auf der Eiswiese bei Detwang als eine Attraktion für die ganze Familie, denn es gab für Jung und Alt und keineswegs nur für Fachleute viel zu sehen und zu erleben.

Auf dem Eiswiesen-Gelände fanden die Besucher dann alles um den Rohstoff Holz, die Waldbewirtschaftung und vor allem die neueste Technik. Foto: diba



Als man 2008 zum erstenmal eine solche Fachveranstaltung im Taubertal anbot, wusste noch niemand ob so etwas auch längerfristig angenommen wird. Nach dem guten Start und dem sinnvollen Wechsel vom zunächst jährlichen auf einen dann zweijährlichen Turnus sind alle Beteiligten sicher: Es dürfte auch künftig bei der guten Nachfrage bleiben. Bis zu 5000 Besucher könnten es nach grober Schätzung letzten Sonntag gewesen sein wie Marcel Konte, der wesentlich mit der Organisation befasst ist, Bilanz zog. Der Revierleiter und forstliche Berater der Forstbetriebsgemeinschaft spricht von einem guten Stamm bei den Ausstellern, die Zahl hat sich bei zirka dreißig eingependelt, aber es gibt immer wieder neue Anfragen. "Doch das Gelände begrenzt natürlich die Größe der Veranstaltung, die in der jetzigen Form sicher passend ist", wird betont.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach war wie immer Veranstalter in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Forstamt, der Forstbetriebsgemeinschaft und den Staatsforsten. Das Einzugsgebiet ist groß und reicht bis in die Nachbarlandkreise, vor allem auch ins Württembergische. Rothenburg als einer der großen kommunalen Waldbesitzer hat einige Flächen auf hohenlohisch-württembergischen Gebiet, was bis in die Zeit Topplers und der alten Landhege zurückreicht.

Gute Zusammenarbeit

Mit einem Gottesdienst im Zelt, den Pfarrerin Claudie Schlottke hielt, hatte der Sonntag begonnen, Grußworte schlossen sich an. Oberbürgermeister Walter Hartl, zugleich Schirmherr, betonte die Bedeutung der Veranstaltung, die sich thematisch besonders der Klimafunktion des Waldes widme. Betriebsleiter Norbert Flierl von den Staatsforsten konnte auf eine Holz-Submission zusammen mit der Stadt verweisen, bei der zu Bohlen geschnittene hochwertige Stämme für einen guten Zweck verkauft wurden. Und bei einem Quiz hatte jeder die Chance unter anderem einen Ster ofenfertiges Brennholz zu gewinnen. Allgemein wurde hervorgehoben, wie wichtig die gute Zusammenarbeit aller am Forst Beteiligten ist und dass die Veranstaltung nicht zuletzt dem Kontakt und fachlichen Austausch untereinander dient.

Hochsitzbau und Tierkunde

Da es keineswegs fachlich trocken zugeht, sondern viele Vorführungen auch den Laien faszinieren und einiges für Familien im Programm ist, lässt diese Veranstaltung an einem Mai-Sonntag zum Ausflugsziel werden. Die Jugend kam dabei vielfältig auf ihre Kosten. Vom Schreinern eines Hochsitzes über Tierkunde anhand ausgestopfter Waldtiere bis zum mutigen Überqueren der Tauber am Kletterseil reichte die Palette.

Schließlich holten sich auch Privatleute viele Tips, wenn es ums Heizen und Klimaschutz geht. Zu den gefragten Attraktionen gehörte der Umgang eines Künstlers mit der Kettensäge, wenn aus einem Holzstamm in wenigen Minuten die schönsten Tierfiguren entstehen. Forstdienstleister, eine Baumschule und Schreiner wie Zimmerleute oder Drechsler vermittelten Einblicke in ihr Handwerk. Hinzu kam eine umfassende Geräteschau, ergänzt um die praktische Vorführung beeindruckender Maschinen von der Holzernte bis zur Stammverarbeitung und der Hackschnitzelproduktion.

Bewirtet wurde auf dem Gelände sowie gegenüber in der Wiesenwirtschaft. Für reibungslose Verkehrsführung beim Parken sorgte entscheidend das THW und das Rote Kreuz war ebenso präsent. In weitem Umkreis gibt es nichts direkt Vergleichbares und so ist nach dem jüngsten erfolgreichen Forsttag für Marcel Konte klar: "2019 gibt es den 9. Forsttag wieder auf der Eiswiese!"

diba