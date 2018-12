ANregiomed-Klinik Rothenburg: Nachfolge ist geregelt

Neuer Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie Dr. Petr Skala folgt auf Prof. Dr. Kollmar - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Bereits zwei Wochen vor seinem offiziellen Dienstantritt war der neue Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am OP-Tisch in der ANregiomed-Klinik Rothenburg gestanden. Dr. Petr Skala übernimmt zum 1. Januar die Position von Prof. Dr. Otto Kollmar, der die Klinik zum Jahresende wie geplant nach interimistischer Tätigkeit verlässt.

Prof. Dr. Otto Kollmar (li) und sein Nachfolger Dr. Petr Skala. © Corinna Kern



Prof. Dr. Otto Kollmar (li) und sein Nachfolger Dr. Petr Skala. Foto: Corinna Kern



"Die Allgemein- und Viszeralchirurgie hatte Anfang des Jahres vor allem mit personellen Engpässen zu kämpfen. Es ist uns gelungen, diese Situation wieder zu stabilisieren", sagt der ausscheidende Chefarzt Prof. Kollmar. "Die Patienten haben Vertrauen in unsere Arbeit, und die niedergelassenen Kollegen weisen verstärkt ein. Deshalb ist uns eine gute und nahtlose Übergabe sehr wichtig", betont Prof. Kollmar.

Um sich einen Überblick über die bisherige Arbeit in der Abteilung zu verschaffen, hat Dr. Petr Skala die Abteilung bereits Mitte Dezember besucht. Der neue Chefarzt hat in Prag Medizin studiert. Er ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie und war zuletzt Leitender Oberarzt am Kreiskrankenhaus Rotenburg a. d. Fulda. "Für die Klinik Rothenburg ist er unter anderem aufgrund seiner laparoskopischen Erfahrungen im Darm­krebs­zentrum des Kreiskrankenhauses Rotenburg a. d. Fulda hervorragend qualifiziert", betont Prof. Kollmar.

Prof. Kollmar verlässt die Klinik Rothenburg wie geplant zum Jahres­ende. Er wird Leitender Arzt bei Cla­runis, ein universitäres Bauchzentrum in Basel. Er ist dort verantwortlich für Tumor- und Hepatobiliäre Chirurgie, also Eingriffe an Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse. "Ich habe mich nicht gegen Rothenburg, sondern für Basel entschieden. Die ANregiomed-Klinik Rothenburg ist ein kleines, sehr gut funktionierendes Haus. Ich hatte hier eine schöne Zeit mit tollen Mitarbeitern!"

ck