Ansbacher Kammerorchester begeistert in Rothenburg

Viele Besucher: Großes Klassikkonzert in der Reichsstadthalle - vor 7 Stunden

ROTHENBURG - Lebensfrohes "Schwanensee", beseelte Stimmbrillanz und ein fesselnder Schumann: Das "Konzert zum Neuen Jahr" besaß mehr denn je, was großartige Sinfonik ausmachen kann. Mit seinem Gastspiel unterstrich das Ansbacher Kammerorchester ein weiteres Mal, wie souverän es sich auf Augenhöhe zum traditionellen Rothenburger "Meisterkonzert" bewegt.

Blumen und Jubel: Vokalsolistin Martha Luise Jordan und Dirigent Andreas Weiss. © Düll



Blumen und Jubel: Vokalsolistin Martha Luise Jordan und Dirigent Andreas Weiss. Foto: Düll



Schön auch: Was theoretisch betrachtet eher unwahrscheinlich klingt, das funktioniert in der Praxis offenbar. Zwei große Klassikkonzerte im kleinen Rothenburg im knappen Zweimonatsabstand. Die Reichstadthalle war erfreulich gut mit Besuchern gefüllt, als das Ansbacher Ensemble, jene hochleistungsfähige Kombination aus Berufsmusikern und erfahrenen Laien, am Nachabend zu seinem traditionellen Ansbacher Auftritt russisch bis rheinische Romantik auch ob die Tauber trug.

Dabei verwöhnten sie das Ohr vom ersten Takt an mit Orchesterklang, Hingabe und Gestaltunsgkraft. Pjotr Tschaikowskijs Schwanensee-Suite hört man oft, doch selten so subtil und lebendig aus seinen hinreißenden Details heraus entfaltet. Atmosphärisch bezaubernd ließ das Orchester unter der Leitung Andreas Weiss’ den Ton-Esprit dieses Konzertsaal-Evergreens ­strö­men. Obgleich "nur" eine Auswahl zu hören war, wirkte es wie ein großes Ganzes.

Nicht nur hier begeisterte das Orchester mit bruchloser Spannweite von kammerorchestraler Intimität bis zum expressiven Forte. Auch bei Gustav Mahlers "Lieder eines fahrenden Gesellen" machten diese Tugenden das Ensemble zum Liedbegleiter par excellence.

Feinsinnig sekundiert vom Orchester gelang der Nürnberger Sängerin Martha Luise Jordan ein fesselnder Vortrag. Mit ihrem Mezzosopran von tiefer Strahlkraft und großer Stimmmacht bis in wunderbare Höhen entfesselte und durchdrang sie die zwischen düster und hell flackernde romantische Magie dieses einzigartigen Werkes.

Die Auswahl reichte vom lyrischen, kunstliedhaften "Wenn mein Schatz Hochzeit macht" mit seinem liebenswürdig einprägsamen Stirn­motiv bis hin zum wagnerisch furios donnernden und dabei von Orchester und Solistin differenziert gedeuteteten "Ich hab' ein glühend Messer".

Mitreißend auch die Eingeschworenheit und die Spielintelligenz, mit denen das Orchester unter Andreas Weiss nach der Pause eine echte Herausforderung meisterte.

Robert Schumanns Sinfonie in Es-Dur, die so genannte "Rheinische", ist für jedes Orchester schwer zu stemmen. Nur der lebenskräftige Elan und die scharfe Kontur des ersten Satzes wirken noch "dankbar". Danach aber legt das Werk dem Interpreten den Kampf mit den unterschwellig rumorenden Zerreißkräften auf. In ihrem Trubel wirken insbesondere das Finale, aber auch die feierliche Pathetik des dritten Satzes wie eine Flucht nach vorne vor inneren Spannungen, die den kreativen Prozess eher hemmen denn beflügeln.

Nichtsdestotrotz gelang es dem Ansbacher Kammerorchester jenes zu wecken, was diese Sinfonie eben auch birgt: feinnervig geniale Musik.

Nicht nur dafür drückte sich nach dem Schlussakkord jubelnde Begeisterung im lang anhaltenden Applaus aus. Das Orchester bedankte sich mit einer Zugabe, die ­- ebenfalls angenehm frisch in der Art - den Kreis zum Anfang schloss: der ebenso herzlich wie glänzend dar­gebotene "Ungarische Tanz" aus Tschaikowskijs Schwanensee-Suite.

hd