Aufbau des Taubertal-Festivals läuft auf Hochtouren

Am 9. August geht das Festival in die nächste Runde - vor 4 Minuten

ROTHENBURG - Auf der den Rest des Jahres idyllisch daliegenden Eiswiese herrscht zur Zeit wieder Hochbetrieb. Das 24. Taubertal-Festival wirft seine Schatten voraus. Um das Areal zu Füßen Rothenburgs für den Ansturm des Partyvolks vorzubereiten, legte sich das Bauteam mächtig ins Zeug.

Die Tribüne des Medienpartners "Deluxe Music" bietet im Vorfeld einen besonderen Blick auf die Arbeiten. Foto: Scheuenstuhl



Bereits Anfang der Woche konnte Florian Zoll, zuständig für die Pressearbeit bei der veranstaltenden Konzert-Agentur KARO, vermelden, dass man "sehr sehr gut in der Zeit“ liege mit dem Aufbau. "Die Jungs sind unfassbar schnell", lobte er die fleißigen Helfer des Bauteams, die bei der Hitze Bühnen, Podeste und Absperrungen auf der Eiswiese zusammensetzen und aufstellen.

Erst vor zwei Jahren nahm man unter anderem mit der Neupositionierung der "Sounds-for-Nature"-Bühne eine größere Umstellung des Festival-Konzepts vor. Vieles habe sich dabei bewährt und so geht es heuer auch eher darum, "an kleineren Schrauben zu drehen", erklärt Florian Zoll. So wird zum Beispiel der Bereich, wo früher die "Sounds-for-Nature"-Bühne stand, mit einem zusätzlichen Lichtmast ausgeleuchtet.

Aber natürlich mache man sich als Veranstalter auch immer Gedanken, wie die Gäste auf das Gelände kommen und was sie als erstes wahrnehmen. Um allen Standbetreibern gerecht zu werden, nehme man auch hier regelmäßig Anpassungen vor. Dieser Teil des Festivals richtet sich erst dann auf dem hintereren Bereich des Geländes ein, wenn die baulichen Arbeiten weitestgehend abgeschlossen sind.

Hitze als reelle Gefährdung

Natürlich haben die Festival-Veranstalter auch immer ein Auge auf den Wetterbericht. "Die Hitze ist eine reelle Gefährdung, die jedoch nicht plötzlich kommt", so Florian Zoll. Es sei allerdings schwierig, noch mehr an Vorbereitungen zu treffen, als man ohnehin schon getan hat. Denn irgendwann sei es dann nur noch purer Aktionismus.

Angesichts der erhöhten Brandgefahr habe man sowohl am Campingplatz und unten am Festival-Gelände Wasserfässer für den Fall von Löscharbeiten aufgestellt. Auf den zum Camping-Platz umfunktionierten abgeernteten Feldern wurden außerdem die Stoppeln in das Erdreich eingearbeitet, um etwaigen Funken keine Nahrung zu bieten. Der Veranstalter behält sich im Falle anhaltender Trockenheit aber vor, das Grillen zu verbieten, informiert Florian Zoll.

Für die Festival-Besucher sind die tropischen Temperaturen ebenfalls eine Belastung. Wie in den Jahren zuvor gibt es Mineralwasser an den Ständen unten im Tal zu "stark verbilligten Preisen". Das Verbot, Getränke mit auf das Gelände zu bringen, wurde im Zuge der verschärften Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Selbst die Hitze führt hierbei zu keiner Lockerung.

Was das Sicherheitskonzept betrifft, so befinde man sich stets im "intensiven Austausch mit der Polizei und den Behörden", unterstreicht Florian Zoll. Jegliche Bedrohungs- und Katastrophen­sze­narien werden dabei durchgespielt. Doch bei allen Gedankenspielen und Vorbereitungen, solle das Festival aber auch weiterhin ein "Signal von Freiheit" sein, so Florian Zoll.

Beim Line-Up sind "richtig gute Sachen mit dabei"

Und dies wird zu einem großen Teil auch durch das gemeinsame, friedliche Feiern und die Musik transportiert. Neben den "vielen kleinen, feinen Acts", die während des vier Tage langen Festivals auf den diversen Bühnen stehen werden, freut man sich im Hause KARO besonders darüber, dass man mit Kraftclub und Marteria zwei Bands gewinnen konnte, die sonst die großen Hallen füllen.

Insgesamt habe man ein Programm für dieses vergleichsweise kleinere Festival zusammenstellen können, das auch durchaus größeren Veranstaltungen zu Gesicht stehen würde, ist Florian Zoll überzeugt. Er legt den Besuchern darüber hinaus besonders auch den Emergenza-Nachwuchswettbewerb ans Herz. Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass da immer "richtig gute Sachen mit dabei sind".

Dass heuer die Eiswiese weder am Wochenende vor noch nach dem eigentlichen Festival von einer Band bespielt wird (in den vergangenen Jahren traten hier Xavier Naidoo, Unheilig und Blackmore’s Night auf) liege daran, so Florian Zoll. dass man zum einen einen Künstler finden muss, der an diesen spezifischen Terminen Zeit in seinem Tourplan hat.

Zum anderen sollte es auch jemand sein, der sich von der Band-Riege des Festivals, das übrigens komplett ausverkauft ist, abhebt. Im Grunde ist der Veranstalter aber von der Idee überzeugt, die Eiswiese mehrfach zu bespielen.

mes