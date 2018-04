Aufregung nach Rodungsaktion am Rothenburger Bad

Tabula rasa als Voraussetzung für Neugestaltung des Eingangsbereichs - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Entsetzen bei den Naturschützern, erschreckte Reaktionen bei den Passanten, Kopfschütteln bei allen, die Gärtnerei und Grünpflege als Hobby betreiben: Direkt vor dem Hallenbad ist jetzt mit einer Fäll- und Rodungsaktion Tabula rasa gemacht worden.

Mitarbeiter des beauftragen Landschaftsbau-Unternehmens räumen das Astwerk weg. © Weber



Mitarbeiter des beauftragen Landschaftsbau-Unternehmens räumen das Astwerk weg. Foto: Weber



Dort ist praktisch der gesamte Grünbestand, der bisher den Eingang geschützt hat, der Motorsäge zum Opfer gefallen, und das zu einem Zeitpunkt, da dies gar nicht sein dürfte. In Paragraph 39, Absatz 5, des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist seit 2010 bundesweit einheitlich festgelegt, dass Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September nicht abgeschnitten oder auf Stock gesetzt werden dürfen. Nun, für eine stämmige Rubinie, für eine ausgewachsene Hecke mit Hainbuche und Co. sowie für vieles weitere gibt es da offensichtlich Ausnahmen.

Anders ist nicht zu erklären, dass dies jetzt – weit nach dem bundeseinheitlich festglegten Termin (der die Vögel und deren Nistplätze schützt) – einfach weggeräumt worden ist. Stehen bleiben durften am Rand des genannten Abschnitts lediglich ein Gingko-Baum und ein Kirschbaum. In einer Pressemitteilung verweisen die Stadtwerke als Bäderbetreiber in diesem Zusammenhang auf die kommende "Neugestaltung der Beete und angrenzenden Grünflächen sowie die Begrünung rund um das Fluchttreppenhaus." Dies soll den Eingangsbereich offen, freundlich und ansprechend gestalten.

Stufenweise Modernisierung Teil des Renovierungskonzepts

Dem Hallenbad kommt besonderer Stellenwert bei der Attraktivität der gesamten Anlage zu, wie Presse-sprecherin Eva Baum in einer mit der Geschäftsleitung abgestimmten Erklärung unterstreicht. Bereits 2017 wurde das Dach komplett erneuert. Außerdem wurde der Brandschutz verbessert und das Schwimmbad sowie der Eingangsbereich erhielten eine neue, helle Innendecke für mehr Licht im Hallenbad. Dieses Jahr folgt im Rahmen der zweiten Umbauphase eben jene Neugestaltung der Außenanlage inklusive einem neuen, verbesserten Beleuchtungskonzept.

Ferner soll am 14. Mai pünktlich zum Beginn der Freibadsaison der Startschuss für die diesjährigen innenliegenden Umbaumaßnahmen fallen. Durch die Modernisierung des Eingangs werde auch hier ein heller, einladender Raum mit neuem Kassenbereich und -system entstehen, kündigt die Pressesprecherin an. Zudem erneuert die Stadtwerke Rothenburg GmbH auch die sanitären Anlagen in dem Komplex an der Nördlinger Straße.

Die Umbaumaßnahmen im Innern des Hallenbads werden laut Ankündigung der Pressesprecherin am 14. Mai beginnen und dann bis zum Saisonstart des Hallenbads Mitte September abgeschlossen sein. Somit stehe einem uneingeschränkten Schwimmvergnügen im Anschluss daran nichts mehr im Wege. Nachdem die bisherigen Büsche, Bäume und Hecken wegrasiert sind, gibt es jetzt im Bereich des Eingangs einen völlig freien Durchblick aufs Gebäude.

ww