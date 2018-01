Aus Schulhaus wird Gemeindehaus: Sanierung erfolgreich

Kostenschätzung in Höhe von 350.000 Euro wird unterschritten - vor 1 Stunde

LOHR - Es ist geschafft. Das ehemalige Schulhaus in Lohr ist generalsaniert und das Ergebnis der Bauarbeiten kann sich sehen lassen. Der 240 Einwohner zählende Ortsteil hat jetzt wieder ein zeitgemäßes und energetisch gut saniertes Gebäude für Jung und Alt.

Gemeinschaft lebt vom Mitmachen und kann sich nun im ehemaligen Schulhaus entfalten. © sis



Gemeinschaft lebt vom Mitmachen und kann sich nun im ehemaligen Schulhaus entfalten. Foto: sis



"Wir hoffen natürlich auch auf eine nachhaltige Energieeinsparung und dadurch auf eine Reduzierung der Unterhaltskosten", sagte Bürgermeister Peter Köhnlechner in seiner Rede zur offiziellen Einweihung des Gemeindehauses am gestrigen Sonntagvormittag. Der Feierstunde in den frisch renovierten Räumen war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Egydius vorausgegangen.

Neubau war keine Alternative

Das Sprichwort "Gut Ding braucht Weile" wird benutzt, um auszudrücken, dass es oft eine gewisse Zeit braucht, bis es zu einem positiven Ergebnis kommt. Mit diesen Worten leitete das Gemeindeoberhaupt seinen Rückblick zum Projekt ein. Nachdem die einjährige Nutzung des Gebäudes als provisorischer Kindergarten vorbei war, hatten im April 2013 einige Lohrer Bürgerinnen in einem Brief an die Gemeinde Insingen um einen barrierefeien Zugang gebeten. Die Toiletten waren auch schon sehr in die Jahre gekommen. Die Räume an sich entsprachen nicht mehr den Anforderungen, die man sich heutzutage vorstellt.

Günther Kreiselmeyer, Barbara Müller und Peter Köhnlechner mit Wandtafel © sis



Im Mai 2014 gab es erste Überlegungen, was eigentlich alles gemacht werden soll und ob es nicht auch einen Zuschuss gibt? Ein Neubau mit geschätzten Kosten von über 600.000 Euro war keine echte Alternative, auch weil das Amt für ländliche Entwicklung als Zuschussgeber die historischen Gebäude erhalten will und ein Neubau nicht förderfähig gewesen wäre. Die Kostenschätzung für die Sanierung in Höhe von 350.000 Euro "wird unterschritten", sagte Peter Köhnlechner. Er dankte dem Architekten Hermann Dürr aus Schillingsfürst und den ausführenden Firmen aus der Gemeinde Korder, Mack, Steinbrenner und Pümmerlein für ihren Einsatz.

Wandtafel und Haussegen

Zu den Gästen gehörte auch Baudirektor Hubert Rebhan vom Amt für Ländliche Entwicklung in Ansbach. Die Behörde war ein wichtiger Ansprechpartner und stellte eine 50-prozentige Zuwendung in Aussicht. "Hoffentlich wird diese Behörde in den nächsten Jahren von München aus mit enstsprechenden Finanzmitteln ausgestattet, um auch weiterhin eine ländliche Entwicklung gewährleisten zu können", meinte Peter Köhnlechner. Durch die angeordnete einfache Dorferneuerung in Lohr konnte auch die direkte Nachbarschaft Zuschüsse für Sanierungen beantragen.

Den Dank der Lohrer Bürger brachte Dritter Bürgermeister Günther Kreiselmeyer als Vertreter des Ortsteils zum Ausdruck. Pfarrerin Barbara Müller erteilte dem Haus den kirchlichen Segen und überreichte eine Wandtafel mit einem Haussegen. Der Posaunenchor unter der Leitung von Günther Kräutlein sorgte für die musikalische Note. Es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Kommune, die sich auch im Lohrer Gemeindehaus widerspiegelt über die gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten, die rege in Beschlag genommen werden von der Dorfgemeinschaft.

sis