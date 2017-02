Berufsinfotag: Betriebe strecken Fühler nach Talenten aus

ROTHENBURG - Auch in diesem Jahr organisieren die Stadt Rothenburg und der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft zur Präsentation regionaler Ausbildungsangebote wieder den Berufsinfotag für die Region Rothenburg. Er findet am 18. Mai von 16 bis 21 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle vorm Spitaltor statt.

Beim Berufsinfotag informieren viele verschiedene Aussteller über Berufs- und Ausbildungsperspektiven in ihren Betrieben. © FA



Die Infoveranstaltung findet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Ansbach statt und wird unterstützt vom IHK Gremium Rothenburg, der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit.

Zusätzlich zu den Standpräsentationen der ausstellenden Betriebe, Innungen, Berufs- und Hochschulen etc. wird die Neuauflage der Ausbildungsbroschüre "Junge Talente" kompakt über die jeweiligen Ausbildungsberufe, Arbeitsbereiche und Praktika informieren.

Mit einer geplanten Auflage von 4000 Stück wird die neue Broschüre ab Anfang Mai an alle Schüler der Vorabschlussklassen im Umkreis von etwa 30 Kilometer zur Vorbereitung auf den Besuch des Berufsinfotags verteilt und dient auch danach als aktuelle, regionale Übersicht.

Die Gestaltung der Broschüre erfolgt gemeinschaftlich mit dem Medienhaus Ro­tabene. Online wird sie mit allen Informationen rund um den Berufsinfotag 2017 dann wieder unter www.ausbildung-rothenburg.de erscheinen.

Bereits zwei Wochen nach Versand der Anmeldeunterlagen hatten sich schon über 40 Aussteller angemeldet. Die Anmeldefrist für Unternehmen läuft noch bis 3. März.

Bei Überbuchung der vorhandenen Standplätze erfolgt die Vergabe nach zeitlichem Eingang der Anmeldungen.

Ausbildungsbetriebe, die noch am bevorstehenden Berufsinfotag für die Region Rothenburg teilnehmen möchten, sollten sich bei der städtischen Wirtschaftsförderin Karin Schmidt melden, telefonisch (09861) 404-530 oder auch per E-Mail unter karin.schmidt@rothenburg.de.

