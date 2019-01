Besonderer Kneipenabend

Handgemachte Musik steht hoch im Kurs – Mit persönlicher Note - vor 17 Minuten

ROTHENBURG - Ein bisschen Musik läuft in den meisten Kneipen ja immer, aber schöner ist es schon, wenn die nicht vom USB-Stick, sondern von der Bühne kommmt. Die vierzehnte Auflage des beliebten Kneipenfestivals zog am vergangenen Samstagabend wieder Jung und Alt in die Lokalitäten.

Kneipenfestival: Zur fröhlichen Musik von Chico Diaz und seinem „Orquesta Salsaborrr“ wurde fröhlich getanzt. Das Hotel „Rappen“ mit seinen Sälen bot reichlich Platz für Beinarbeit und Hüftschwünge. © Schäfer



Konzertbesuche, um in einer großen Menschenmenge Musik zu erleben, üben auch einen ganz besonderen Reiz aus. Ein Kontrast dazu, der in den letzten Jahren eine echte Renaissance in der Region erlebt, sind die Musikkneipen, auch wenn es sie nur kurzzeitig gibt. Sie sind gemütlich, überschaubar, die Künstler immer nah am Publikum. Die echte handgemachte Musik an besonderen Orten schafft die einzigartige Atmos­phäre.

Durch die Verschiedenheit der Künstler entsteht beim Kneipenfestival eine künstlerische Symbiose, bei der gute Musik eine verbindende Rolle zugestellt wird. Das Programm ist bunt gemischt. Die Vielfalt der Stilrichtungen macht es den Besuchern gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Von rassigen Rockclassics über fetzigen Reggae, Salsa und Folk bis zum beliebten Schlager ist alles dabei. Musikalische Einschränkungen gibt es nicht. Neben gecoverten Titeln, zum Teil neu arrangiert, haben die Künstler auch eigene Werke mit eingängigen Melodien und kreativen Texten im Repertoire. Sie handeln von Erfahrungen, mal aus der realen, mal aus der Gedankenwelt, in denen man sich leicht verlieren und wiederfinden kann. Das Publikum wird in Gefühlswelten hineingezogen, die zum Nachdenken anregen, aber auch eine positive Sicht auf sich selbst und das Leben im Großen und Ganzen vermitteln, während die Musik gleichzeitig zum Tanzen animiert.

Im „Butz“: das Rothenburger Quartett „The Beersteins“. © Schäfer



Mit nur einer Eintrittskarte, die man im Vorverkauf für 12 Euro und an der Abendkasse für 14 Euro erwerben konnte, ließ sich die lange Nacht der Bands in vierzehn Lokalen ausgiebig genießen. Bezahlen musste man dann nur noch die Getränke und Speisen. Alle Musikclubs befanden sich im Stadtkern oder im direkten Umfeld. So dass das Publikum problemlos zu Fuß von Gaststätte zu Gaststätte spazieren konnte. Schade war: Händler ließen ihre Schaufenster unbeleuchtet. So führte der Stadtbummel an dunklen Löchern vorbei.

Für die beteiligten Wirtsleute lohnt sich der Aufwand finanziell nicht immer, aufgrund der Gema-Kosten und weiteren Ausgaben. Doch sie machen mit, um dabei zu sein und weil sie die örtliche Musikszene fördern wollen. Künstler und Kneipe bilden auch schon mal eine eingeschworene Einheit, weil ihre Verbindung seit Jahren besteht und immer wieder neu belebt wird. Im Laufe der Zeit hat man sich ein echtes Stammpublikum erobert, aber auch neue Gäste hinzugewinnen können. Die Leidenschaft ist das, was Musiker antreibt. Darunter musikalische Urgesteine wie die „Sixbag“-Veteranen und deutlich jüngere Semester wie „The Beersteins“, die neben Ausbildung und Beruf kaum zum gemeinsamen Proben kommen. Aber das Gastspiel in der Heimat ist ein besonderes Event bei ihnen.

sis