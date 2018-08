Beste Bilanz in den elf Jahren bisher

ROTHENBURG - Nach Abschluss seiner elften Saison – der ersten im zweiten Jahrzehnt seines Bestehens – blickt das Toppler Theater auf die bisher bei weitem erfolgreichste Spielzeit zurück.

Daumen hoch: Die Vier in "Wir sind mal kurz weg" rissen das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin. © Weber



Für die erste Produktion "Sechs Tanzstunden in sechs Wochen" - einem Zweipersonen-Stück - wurden in 15 Vorstellungen rund 1800 Besucher gezählt. Im Vergleich dazu: 2017 waren beim Auftaktstück der Saison rund 1000 Zuschauer gezählt worden. "Insofern auch bemerkenswert, als wir in der ersten Phase der Spielzeit immer schlechter angenommen waren," kommentiert Erich Landgraf von der Theaterleitung die enorme Steigerung 2018.

In diesem Jahr haben insgesamt 9 Gastspielabende über die Eigenproduktionen hinaus Besucher in den Nordhof des früheren Dominikanerinnenklosters gelockt. Auch sie waren mit 500 Zuschauern wesentlich besser frequentiert als im Vorjahr. 2017 kamen 380 Besucher zu den Gastspielabenden.

Herrliche Mischung

Den kaum zu übertreffenden Höhepunkt dieser und auch aller bisherigen Spielzeiten habe die Revue "Wir sind mal kurz weg" dargestellt, freut sich Erich Landgraf: "Viel Musik, Tanz und Gesang und intelligente Einfälle aus dem Leben gegriffen begeisterten unser Publikum und brachten uns die Rekordzahl an Zuschauern von fast 3000 Personen." Und der Sprecher der Theaterleitung fährt fort: "Wobei anzumerken wäre, dass unsere begrenzte Platzzahl das Limit war. Alle 22 Vorstellungen waren praktisch ausverkauft – und wir hätten sicher noch einige Hundert Karten mehr verkaufen können. Leider musste ein einziges Mal wegen Gewitter abgesagt werden." Zum Aufführungsfinale erwischte die Inszenierung freilich doch noch etwas Regen. Bei der drittletzten Aufführung wurden die vorher verteilten Plastik-Capes gern übergezogen, weil es vor der Pause nieselte.

Es liege auf der Hand, dass die Saison 2018 trotz aufwändiger Bühnenbilder, anspruchsvoller Technik und der sehr hochkarätigen Regie (Katja Wolff) sowie entsprechender Besetzungen auch wirtschaftlich sehr erfolgreich war, betont Erich Landgraf. Ein Fazit könnte sein, dass sich ein qualitativ hochwertiger Mitteleinsatz auch finanziell lohne. Allerdings liege der endgültige Abschluss noch nicht vor.

"Wir hoffen, durch diese schöne Saison - die sicher auch durch das Wetter sehr begünstigt wurde - viel neue Freunde für das Toppler Theater gewonnen zu haben. Die Ausrichtung - intelligentes sommer-geeignetes Boulevardtheater zu bieten ist 2018 klarer geworden," so Landgraf.

Der perfektionierte Service durch das ehrenamtliche Theaterteam trage auch in diesem Jahr in vieler Hinsicht zum Erfolg bei.

