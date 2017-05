Betriebsbesichtigungen: Politik meets Wirtschaft

Politische Vertreter besuchten zwei Firmen - vor 2 Stunden

ROTHENBURG - Im Rahmen der Betriebsbesichtigungen besuchten Oberbürgermeister Walter Hartl, Stadtrat, Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung und Dienststellen kürzlich die Firma Baumann Metallwaren und den Rothenburger Standort der VR-Bank Mittelfranken West.

Rothenburgs Oberbürgermeister Walter Hartl besuchte im Rahmen der Betriebsbesichtigungen die Firma Baumann. Foto: ks



Bei der ersten Betriebsbesichtigung ergaben sich interessante Einblicke in das Leistungsspektrum der Firma Baumann in der Egerländer Straße. Vor 63 Jahren vom Werkzeugmachermeister Hermann Baumann mit einem Lehrling und einer Hilfskraft gegründet, hat sich das Unternehmen zu einem kompetenten Partner im Bereich der Befestigungstechnik entwickelt. Vorwiegend als Zulieferer der Automobilindustrie sorgen derzeit 110 Mitarbeiter auf einer Fertigungsfläche von 12.000 Quadratmetern für zertifizierte Qualitätsarbeit aus Rothenburg.

Durch die seit Jahrzehnten konsequent betriebene Lehrlingsausbildung konnte das Unternehmen seinen Fachkräftebedarf bisher in Eigenleistung abdecken. Neun Auszubildende erlernen zur Zeit die Berufe Werkzeugmechaniker, Elektroanlagenmonteur und Industriekauffrau.

Geschäftsführer Dieter Kess erläuterte die Abläufe im Unternehmen - angefangen im eigenen Werkzeugbau, in dem kundenspezifisch Stanz-, Verbund-, Biege- und Ziehwerkzeuge konstruiert und hergestellt werden. Die Produktionsvielfalt von unterschiedlichsten Metallbefestigungsteilen beeindruckte die Gäste beim Rundgang durch Stanzerei, Biege- und Presswerk. Investitionen in neue Fertigungsverfahren, wie die Laserschneidtechnik, sorgen für mehr Flexibilität beim Kleinserien- und Prototypenbau.

Neuer Bereich "Solartechnik"

Als Zulieferer für zahlreiche Automarken an deren international ansässige Fertigungsstandorte ist die zertifizierte und genaue Qualitätskontrolle eine der wichtigsten Voraussetzungen, welche im Unternehmen Baumann durch modernste Messtechnik und Analyseverfahren, unter anderem für 3D-Darstellung von Konturen und Oberflächen, gewährleistet ist.

Im Jahr 2007 hat die Firma Baumann ihr Angebot um den Bereich "Solartechnik" erweitert und fertigt seitdem Montagesysteme für die Befestigung von Photovoltaik-Anlagen. Aktuell plant, installiert und betreut die "Baumann Solartechnik" inzwischen mit neun Jahren Erfahrung komplette Solaranlagen und ist mit etwa zwölf Prozent Anteil am Gesamtgeschäftsvolumen und derzeit acht Mitarbeitern ein wachsender Bereich.

Bei der zweiten Betriebsbesichtigung informierten Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Walther und Bereichsdirektor Robert Gehringer über die aktuelle Geschäftslage der VR-Bank und führten die Gäste durch Teilbereiche der Verwaltung am Rothenburger Standort mit einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern. Seit der Fusion der beiden Regionalbanken Rothenburg und Ansbach im Jahr 2015 ist die VR-Bank die größte Genossenschaftsbank in Mittelfranken mit einem Netz von derzeit noch 27 Filialen im Geschäftsgebiet Landkreis Ansbach, Bad Windsheim und Gunzenhausen.

Hauptaufgabe der Genossenschaftsbank ist die Finanzierung der Realwirtschaft. Mit einer Bilanzsumme von 1,66 Milliarden Euro und einer hohen Wachstumsrate zählt die VR-Bank Mittelfranken West etwa 45.000 Mitglieder und 82.000 Kunden.

Auch bei der VR-Bank Mittelfranken West informierte sich Rothenburgs OB. Foto: ks



Die anhaltende Niedrigzinsphase stellt auch die VR-Bank im laufenden Geschäftsjahr vor große Herausforderungen, insbesondere bei der Frage der Finanzierung des Filialnetzes. Durch das sich wandelnde Kundenverhalten stehen Investitionen und Neuplanungen in der Digitalisierung an. Die VR-Bank erprobt unterschiedliche Projekte, wie die Video-Service-Beratung in eher ländlichen Gebieten, so dass für alle Kunden im Umkreis von zehn Kilometern ein Ansprechpartner persönlich oder per Bildschirm erreichbar sein kann. Vor kurzem wurde die VR-Bank mit der Note 1,3 für individuelle Beratungsleistungen ausgezeichnet und ist damit unter den 4 besten Banken in Bayern vertreten.

Hohe Übernahmequote bei Auszubildenden

In der VR-Bank Mittelfranken West sind momentan insgesamt 347 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind an den beiden Hauptstandorten in Rothenburg 96 und in Ansbach 104 angestellt. Die VR-Bank bildet aktuell 39 Lehrlinge aus. Bemerkenswert ist die hohe Übernahmequote der Auszubildenden. Die Genossenschaftsbank hat in Ansbach ihren juristischen Sitz, in Rothenburg den wirtschaftlichen. Mit der Fusion dieser beiden Regionalbanken in der momentanen Zeit des Wandels im Bankwesen geht ein laufender Prozess des Ausbaus und Wachstums einer gemeinsamen Unternehmenskultur einher.

Oberbürgermeister Hartl sieht die regelmäßigen Betriebsbesichtigungen als wichtige Schnittstelle für den gegenseitigen Austausch zwischen Unternehmern und der Stadt Rothenburg. Im Namen aller Teilnehmer dankte er Wilfried Baumann, Dieter Kess, Dr. Gerhard Walther und Robert Gehringer für die informativen Führungen und Einblicke in ihre mit viel Engagement und wirtschaftlichem Weitblick geführten Betriebe.

ks