Boxweltmeister Dimitrenko in Rothenburg zu Gast

Der Schwergewichts-Titelträger sammelte Sympathiepunkte - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Drei gut gefüllte Kinosäle – davon zwei mit Live-Übertragung – haben zum City-Church-Gottesdienst auf den IBF- Schwergewichts-Titelträger und ehemaligen Europameister im Schwergewicht gewartet. Als Christ sprach Alexander "Sascha" Dimitrenko unglaublich offen und ehrlich über sein Leben, über die Karriere, Schwierigkeiten und über seine persönliche Beziehung zu Gott.

Jede Menge Tipps und Tricks aus der Praxis: Beim Boxtraining hat der Champion etliches zu zeigen. © bb



Angefangen hat er ganz klein, mit 13 Jahren auf der Insel Krim, stellt er gleich zu Beginn seiner Predigt klar. Mit dem frühen Tod seines Vaters geht es für ihn zunächst steil bergab: "Die Straße hat mich groß gezogen." Schlägereien und Diebstähle gehören zum Alltag. – Niemand kommt an ihn heran, auch nicht seine Mutter, die ihn schließlich zur Großmutter schickt, um sie auf ihrem Bauernhof zu unterstützen.

"Gewöhne den Jungen an seinen Weg, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird." So erklärt er sich, warum es ihm, trotz härtester körperlicher Arbeit, dort besser geht. Mit 13 kommt er zum Boxen und "irgendwie hat der Trainer dort den Schlüssel für mich gefunden". Die Mutter und der Stiefvater "schleifen" den jugendlichen Alexander regelmäßig in die Kirche, was bei ihm damals aber eher Trotz auslöst.

Gleichzeitig geht es mit seiner sportlichen Karriere mit 15 bis 16 Jahren steil bergauf: Als ukrainischer Jugendmeister bekommt er ein Angebot eines Moskauer Sportinternats. Schweren Herzens verlässt er damals seine Familie. Im Internat sind die Probleme keinesfalls gelöst: Schule und "nebenher" zweimal täglich hartes Training bei Wind und Wetter draußen. Da es auf der Krim deutlich milder ist, besitzt er keine warmen Winterkleider. Von Mitschülern angestiftet, überfällt er einen zufällig ausgesuchten Mann, um ihm Kleider und Geld zu entwenden. Dabei handelt es sich ausgerechnet um einen Polizisten. Die folgenden Monate verlebt er in großer Angst aufzufliegen und ins Gefängnis zu müssen. Das wäre zweifellos das Ende seiner Karriere.

Großer Traum

Dann steht die alles entscheidende Team-Auswahl des Trainers an. Wer mitgenommen wird, darf weiter den Traum träumen, Profiboxer zu werden. Wenn er nicht dabei sein sollte, warten in seiner Heimatstadt Arbeitslosigkeit, Drogen auf ihn. Kurz: die absolute Perspektivlosigkeit. Er weiß: Es wird auf jeden Fall knapp werden. In seiner Verzweiflung erinnert er sich an das Geschenk seiner Mutter: die Bibel und wendet sich an Gott. Im Team später wird er sogar Junioren-Weltmeister. Ein Hamburger Promoter, bei dem zu diesem Zeitpunkt auch die Klitschkos unter Vertrag sind, holt ihn nach Deutschland.

Alexander "Sascha" Dimitrenko (li.) wird von Moderator Robert Geck vorgestellt. © bb



Das russische Militär will ihn kurz darauf einziehen und droht ihm massiv mit Konsequenzen, die das definitive Aus seiner Karriere bedeuten würden. Wieder wendet er sich in Verzweiflung an Gott und beschließt, auch in Zukunft mehr zu beten –"nicht nur wenn ich ihn gerade brauche." Alles scheint dann perfekt: er gewinnt den EM-Titel im Schwergewicht und steht im WM-Ausscheidungskampf.

Doch anders als erwartet verliert er das wichtige Duell. Später, in einem anderen Kampf, wird er auch noch schwer verletzt. Dann steht er, dem von Kritikern gern unterstellt wird, er sei zu weich für einen ganz großen Champion, nicht unbedingt im Zenit. Er ist ohne Promoter, Team, Trainer, Physiotherapeut usw., auf sich gestellt.

Favorit im Kampf

Er "boxt sich durch", gewinnt, obwohl er definitiv nicht als Favorit in den Kampf gegen Adrian Granat geht, einem großen Hoffnungsträger auf internationale Titel. Warum er in der schlechteren Startposition trotzdem diesen Kampf angenommen hat? "Grenzen setzt du dir selbst im Kopf. Wenn du aufgibst, kann dir keiner mehr helfen." Eigentlich sei alles eine Sache der Einstellung. Mittlerweile engagiert sich der IBF-Weltmeister auch als Mitgründer in einer Initiative für Jugendliche.

Beim anschließenden Boxtraining in der Realschul-Turnhalle nehmen in der Einsteiger-Gruppe 22, in der Fortgeschrittenen-Gruppe 16 Jugendliche und Erwachsene mit viel Be­geis­terung und Spaß teil. Ob sie hier erahnen können, was Dimitrenko am Anfang seines Besuchs meinte?

Beim Training müsse man zweimal sterben – einmal reicht nicht. Die zwei Seiten der Medaille spart der prominente Gast beim Abstecher in Rothenburg nicht aus: Einerseits der Ruhm, die Journalisten, die dich schnell in den siebten Boxhimmel schreiben und auch die Promoter, die sich um dich bemühen, wenn der Erfolg da ist. Aber wehe die Siegesserie reißt...

