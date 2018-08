Brauereifest: Podium für Weltkulturerbe-Initiative

REICHELSHOFEN - Zum Podium für das Lob auf die fränkische Bier- und Brauerkultur, auf das fränkische Wirtshaus, auf die fränkische Kirchweih auf das Engagement der Freiwilligen Feuerwehren in unseren Dörfern ist am Wochenende das 9. Brauereifest in Reichelshofen geworden.

Udo Deppisch (links) nimmt aus der Hand von Bierkönigin Nicole I. den Glaskrug als Symbol für den Goldenen Bierkrug entgegen. Geschäftsführer Gerhard Ilgenfritz zeigt die Urkunde. © Weber



Als Vertreter der überparteilichen Arbeitsgemeinschaft zur Anerkennung der Dorfkirchweih als immaterielles Kulturerbe nutzte der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl (SPD) aus Wilhermsdorf den Fränkischen Abend im großen Biergarten, um – ganz betont auch im Namen seiner Politikerkollegen aus anderen Parteien – die Trommel zu rühren.

In seiner Ansprache an die versammelten Bierfreunde entglitt dem Sozialdemokraten irrtümlich der Versprecher "imaginäres Weltkulturerbe" ohne dass das groß auffiel. Er warb dafür, der schon seit vielen Jahren laufenden Initiative bezüglich der fränkischen Kerwa nun zum Durchbruch zu verhelfen. Er verwies auf den Internet-Auftritt der Initiative. Mit ihr wird eine Petition vorangetrieben, der jeder durch sein dort gesetztes Kreuzchen zum Erfolg verhelfen kann. Bundesweit weist das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes derzeit 72 Einträge auf. Von Jahr zu Jahr soll es weiter wachsen und langfristig die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in und aus Deutschland sichtbar machen.

Gesetze müssen mittelstandsfreundlich werden

Als Präsident des Verbands der Privatbrauereien in Bayern nutzte Landwehr-Bräu-Geschäftsführer Gerhard Ilgenfritz die Gelegenheit, um bei der Politik für mittelstandsfreundliche Gesetze und Bestimmungen zu werben: "Damit solche Brauereien wie die Landwehr-Bräu weiter bestehen können!" Er sprach von einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr für sein Haus. Mit dem Anteil, der für die Kläranlage Steinsfeld zu leisten ist, stehe jetzt die nächste große Investition an. Zunehmend schwieriger werde die Rekrutierung von Mitarbeitern.

Den Feuerwehrförderpreis der Landwehr-Bräu holten sich diese Delegationen ab. Auf der Bühne wirbt Kreisbrandmeister Rainer Moll (am Mikrofon) dafür, die kleinen Dorfwehren nicht mit weiteren Auflagen zu gefährden. © Weber



Mit der Verleihung des Feuerwehr-Förderpreises würdigt die Landwehr-Bräu den besonderen Einsatz der Löschriegen bei der Renovierung von Feuerwehrhäusern und der Instandsetzung und Instandhaltung von Ausrüstung. Der 1. Preis ging diesmal an die Floriansjünger aus Tauberscheckenbach, der 2. Preis an die aus Brackenlohr, der 3. Preis an die aus Binz-wangen, und der 4. Preis an die aus Gebsattel. Als Zeichen der Anerkennung durften sich die Feuerwehrler über Urkunden, Fassbierspenden und unter anderem auch über originelle Sitzgarnituren freuen. Kreisbrandmeister Rainer Moll aus Rothenburg appellierte an die Politiker, besonders an die vielen kleinen Feuerwehren zu denken und sie nicht durch immer neue Verordnungen zu gefährden.

Der Goldene Bierkrug der Landwehr-Bräu für besondere Verdienste ums Bier ging in diesem Rahmen an Udo Deppisch vom Gasthaus Hütten in Nürnberg. Er sei der perfekte Bierbotschafter, lobte Gerhard Ilgenfritz bei der Überreichung. LandwehrBräu-Bierkönigin Nicole I. drückte dem Wirt die Auszeichnung in die Hand. Für gesellige Biergemütlichkeit sorgte an diesem Abend die Blaskapelle Gattenhofen unter der Leitung von Dieter Haag.

