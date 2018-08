"Bürgerbräu"-Gelände: Die konkrete Idee

ROTHENBURG - Vielleicht geht doch was: Der Würzburger Architekt und Projektentwickler, Roland Breunig, sieht interessante Parallelen zwischen dem ehemaligen „Bürgerbräu“-Gelände in der Domstadt, dem er zu neuer Nutzung verholfen hat, und dem Brauhaus Rothenburg als möglichen Lösungsansatz für den Problemfall.

Die Gespräche über das Brauhaus spiegeln ernsthafte Absichten wider, eine städtebauliche Lösung zu finden. © Schäfer



Hier wie da ist das Areal mit einer wechselvollen Geschichte verbunden zwischen Blütezeit und Niedergang. Dann stand das Gelände mehr oder weniger verlassen und wartete auf seine neue Nutzung. Roland Breunig gehörte zur Investorengruppe, die ein Großteil des Geländes der ehemaligen "Würzburger Bürgerbräu" von der Stadt erwarb und ein Gesamtkonzept für die weitere Nutzung vorlegte. Es entstand ein Kultur- und Dienstleistungszentrum. Die historische und denkmalgeschützte Bausubstanz mit ihrem besonderen Cha­rakter wurde weitestgehend erhalten und hat Charme, der die Wohn- und Lebensqualität beeinflusst.

Problemfall Brauhausgelände: Neuen Anfang wagen?

Über die Freundschaft mit dem gebürtigen Rothenburger Steffen Deeg wurde Roland Breunig, Geschäftsführer der Würzburger Bürgerbräu Projektentwicklungs GmbH, auf das Brauhausgelände aufmerksam und stellte sich dem Stadtrat kürzlich als Interessent vor, der eine Lösung für den Problemfall entwickeln will. Das Gelände kennt er aus eigener Anschauung. Er hat sich auch schon mit der Industriegeschichte als schützenswerte kulturelle Leistung befasst, denn er macht sich so seine Gedanken, die er reifen lässt.

Die Idee eines Hotel-Restaurants in gehobenem Stil in historischer Bausubstanz zieht der Architekt und Projektentwickler in Erwägung und will sie dem Stadtrat vorstellen. Wie berichtet, laufen interessante Kontakte mit der Hoteliersfrau Dagmar Wagenpfahl-Lagrange und möglichen Geldgebern. Die einheimische Investorengruppe Stein, Hahn, Kehrberger hat der Stadt bereits ein realisierbares Nutzungskonzept unterbreitet.

sis