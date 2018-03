Es wird musikalisch wieder heiß im Sommer 2018: Das Taubertal-Festival geht in die nächste Runde. Mittlerweile steht fest, welche Bands die Bühne wieder zum Beben bringen werden. Hier kommt die Übersicht:

Das Taubertal-Festival startete grau in grau. Die Fans von Rise Against und Amity Affliction ließen sich am Freitag vom strömenden Regen allerdings nicht abhalten, die Bands vor der Hauptbühne zu feiern.