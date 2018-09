Der gepflegte Mann: Erster "Barbershop" in Rothenburg

ROTHENBURG - Eine neue „Gentleman“-Kultur hat Einzug in den Rothenburger Handel gehalten. In dem ersten und bisher einzigen „Barber­shop“ können Männer ganz unter sich sein. Wer sich selbst etwas gönnen will, für den ist der Besuch beim Barbier eine lohnende Investition.

Maestro Ioan Mihai Barna erfüllt Kundenwünsche: vom top-modischen Styling bis zum klassischen Haarschnitt. © Schäfer



Der Herrensalon für Bart und Kopfhaar im Alten Stadtgraben ist eine Oase der Ruhe, Erholung und Entspannung. Frauen kommen nur als Begleitung für Männer oder um sie abzuholen. Im Klub der Gentlemen darf der Mann einen Drink an der Bar nehmen, es gibt guten Whisky und kühles Bier, auf der gemütlichen Ledercouch in Männermagazinen blättern und Kaffee trinken, während er auf die Rasur oder den Haarschnitt wartet. Bei Lounge-Musik und flottem Hiphop.

An den Wänden hängen Bilder vom King of Rock’n’Roll, Elvis Presley, und Marilyn Monroe. Die trendige Innenausstattung besteht aus kreativem Holzpaletten-Mobiliar und die Sitzgelegenheiten aus klassischen Einzelstücken. Leuchten, große Spiegel, Antiquitäten und andere besondere Unikate bilden den Blickfang für die schönen Dinge des Lebens. In der Luft schwebt ein guter Geruch von Herrendüften.

Die Kundschaft kann spontan und ganz ohne Termin kommen – und taucht ein in ein Lebensgefühl aus Wellness, Tradition und alter Handwerkskunst. Der Maestro für haarige Herrenkultur empfängt auf freundliche Art. Ioan Mihai Barna (28) stammt aus Rumänien und lebt seit knapp vier Jahren in Deutschland. Ein Landsmann hat ihn nach Crailsheim geholt, wo der gelernte Friseur mit entsprechender Barbier-Qualifikation erfolgreich mit einem Geschäftspartner zusammenarbeitet. Inzwischen betreiben sie einen weiteren „Barbershop“ in Künzelsau und seit einem knappen Jahr auch in Rothenburg.

Kleine Auszeit vom Alltag

Auf den Standort in der Altstadt ist Ioan Mihai Barna durch Zufall gestoßen. Die Zentrumslage hat ihm gefallen – und dass der Laden schon vorher ein Frisörgeschäft war. Ältere Rothenburger erinnern sich auch noch an die früheren Nutzungen als Bekleidungsgeschäft Krauß und durch den einstigen Pferdemetzger Sieber. Jetzt nehmen dort die Herren der Schöpfung eine kleine Auszeit vom Alltag und investieren gleichzeitig in ihre Schönheit. Anders als in gemischten Salons bleibt den Männern der Anblick weiblicher Kundschaft mit Lockenwickler und Folienpaketen erspart.

Mit geübtem Griff widmet sich der Chef des Hauses überholungsbedürftiger Haarpracht. Bevor er mit der Rasur beginnt werden heiße Tücher auf das Gesicht aufgebracht. Mit messerscharfer Klinge schneidet er eine präzise Kante zwischen Barthaar und Adamsapfel. Mit der einen Hand rasiert er, mit der anderen strafft er die Haut. Die Haut muss unter Spannung sein. Die Messerrasur ist gründlicher als Geräte mit Schwingkopf und Sicherheitsklingen. Das Messer greift das Barthaar so tief, dass es länger dauert, bis es wieder nachwächst. Dann verteilt er noch pflegendes Öl auf den gepflegten Bart oder das glatte Gesicht.

Die Männer genießen die Prozedur am intensivsten mit geschlossenen Augen. Der Maestro lässt die Kunden gern in Ruhe ihren Gedanken nachhängen und gibt ihnen das Gefühl, nicht unhöflich zu sein, wenn sie schweigen. Es kommen aber auch echte Männergespräche zustande. Am Schluss richtet sich der Kunde auf und blickt zufrieden auf sein Spiegelbild. Der gepflegte Mann fühlt sich wie neu geboren und auch von erwachsener, männlicher Schönheit. Die Damenwelt freut sich über die wachsende Bewegung der Herrenkultur in der Stadt.

