Die wollen nur spielen

Jugendzentrum lud zum interaktiven Rollentausch ein - vor 29 Minuten

ROTHENBURG - Nach monatelanger Planung, Vorbereitung und Vorfreude konnte das Team des Rothenburger Jugendzentrums (JUZ) mit immerhin 13 Teilnehmern nach Seukendorf, in den dort ansässigen Jugendtreff fahren. Dort begannen sie ihr gemeinsam erarbeitetes „LARP“, also ein Rollenspiel in Echtzeit.

Die Teilnehmer aus Rothenburg, Veitsbronn und Seukendorf ersannen eine fiktive Welt. © privat



Die Teilnehmer aus Rothenburg, Veitsbronn und Seukendorf ersannen eine fiktive Welt. Foto: privat



Was ist eigentlich ein „LARP“? Das fragten sich auch fast alle Jugendliche, die von dieser Idee hörten. Der Jugendtreff Veitsbronn, Seukendorf und das JUZ Rothenburg wollten etwas ganz Neues machen. Also wurde nach großem Vorbild, wie der „ConQuest“ – des weltgrößten Live-Rollenspiels, das über fünf Tage geht – monatelang geplant.

Das Akronym „LARP“ steht für „Live Action Role Playing“ und lässt die daran Teilnehmenden in eine andere Welt und andere Rollen eintauchen und andere Charaktere spielen. So wurden aus den Jugendlichen und jungen Erwachsenen schnell mal verwegene Abenteurer, geldgierige Söldner, starke Krieger, hinterlistige Diebe, Schamanen oder kräuterkundige Waldläufer.

Und natürlich hieß es dementsprechend auf einmal statt „Hi“, einfach „Seid gegrüßt ihr edlen Leut’“. Die Atmosphäre musste selbstverständlich auch stimmen – so wurden Tonkrüge, Holzvesperbretter, Zelte und vieles mehr im Voraus besorgt und entsprechend bedruckt.

Noch bevor das Wochenende startete, wurde ein komplett von den engagierten JUZ-Mitarbeitern ausgearbeitetes „LARP-Buch“ den Jugendlichen übergeben. Dieses enthielt sämtliche Eckdaten zur Rollenspiel-Welt, den Regeln, den Systemen und vieles mehr. Darunter befand sich eine geheimnisvolle Einladung von dem erhabenen Herrscher und König Cedrik von Froysal. Dieser forderte die vielen Abenteurer auf, nach Seukendorf zu reisen. Von dort aus sollten sie einen wichtigen Beitrag leisten, um das Land vor einer bevorstehenden Katastrophe zu retten.

Kritik und ernste Themen

König Cedrik wäre stolz auf die Teilnehmer gewesen – wäre er nicht in seinem prunkvollen Schloss gesessen und hätte rein gar nichts zur Rettung seines Landes beigetragen und mitbekommen – neben viel Witz und Phantasie fließt in diese fiktive Welt ein hohes Maß an Gesellschaftskritik und ernsten Themen mit ein.

Nicht selten wurden die Spieler hierbei vor moralisch schwierige Entscheidungen gestellt und mussten genau abwägen, wofür sie sich entscheiden und welche Konsequenzen sie erwarten könnten. Folgende Fragen trieben sie dabei um: Kann meine Figur damit umgehen? Ist der Dorfschmied vielleicht doch nicht die Person, wofür er gehalten wurde? Habe ich das Richtige getan?

Mit viel Humor, Raffinesse, Kampfgeist und Ausdauer wurden viele Rätsel, Aufgaben und auch die Hauptaufgabe gelöst. Nicht selten passierten unvorhergesehene, kreative und sehr lustige Gegebenheiten, die die Verantwortlichen zuerst so nicht vorher sehen konnten. So wurde schon mal eine Truhe vom Händler erstanden, welche noch andere Gruppen gerne gehabt hätten und wie es das mittelalterliche Leben so wollte, wurde diese Gruppe gleich mal zum Kampf aufgefordert. Die Truhe wechselte ihren Besitzer, doch der wichtige Inhalt war vor dem Kampf schon an einem sicheren Ort versteckt – ganz schön gewieft von den Spielern! An den Abenden blieb Zeit für Gespräche und die Taverne. Zudem besuchte ein Feuerkünstler die Gruppe.

Positives Resümee

Die Geschichte endet nicht in Seukendorf – sie fing dort erst richtig an. Geplant ist ein weiterführendes „LARP“ in Rothenburg – dort wird man König Cedrik das erste Mal persönlich begegnen und weiter an der Rettung des Landes arbeiten. Das Resümee des Wochenendes war auf jeden Fall sehr positiv. Die Teilnehmer sind bereits fleißig am planen, welche Rollen sie das nächste Mal spielen und schneidern an ihren Gewandungen. Für Interessierte besteht noch die Möglichkeit, als Spieler, aber auch als Helfer mit fest vorgegebener Rolle mitzumachen, um das Erlebnis für die anderen Spieler noch intensiver zu gestalten. Das Team des Jugendzentrums steht für Fragen hierzu bereit.

eb