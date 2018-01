Dorftheater Oestheim: "Der Lümmel an der Fensterreihe"

Theaterriege des Männergesangvereins begeisterte vor ausverkauftem Haus - vor 2 Stunden

OESTHEIM - Mit viel Beifall wurden die jungen Schauspieler der Theatergruppe in Oestheim bedacht. Und das zu Recht. Vor ausverkauftem Haus hatten sie das Stück "Der Lümmel an der Fensterreihe" auf die Bühne gebracht.

oben v. li.: Silke Krauß, Josch Reuter, Florian Breitinger, Johanna Schöller, Katharina Rohn, Karl-Heinz Hornung, Heidi Rohn; Mitte v. li.: Janina Breitinger, Max Rohn, Jared Potratz, Jan Land, David Ott, Niklas Leidig; unten v. li.: Theresa Leidig, Emma Reuter, Noah Land, Leon Markert, Hannes Ringler. © Leidig



Ein Klassenzimmer der Volksschule Oestheim in den 60er Jahren. Die Einrichtung besteht aus den "unkaputtbaren" Holzbänken, einigen Wandkarten und einer Tafel. In dieser Umgebung versuchen die leicht überforderte Lehrerin Geistreich (Silke Krauß) und die zeitgemäß autoritäre Lehrerin Buchholz (Heidi Rohn) den 4 Schülerinnen und 10 Schülern einiges an Wissen einzutrichtern. Diese nehmen den Unterricht nicht allzu ernst, lassen sich Zettel mit Botschaften zukommen, bewerfen sich gegenseitig (und das Publikum) mit Papierkügelchen, kauen Kaugummi – wenn sie nicht gerade bei einem Monolog der Lehrerin einschlafen.

Theatergruppe vor 10 Jahren gegründet

Wenn der "Lehrkörper" ihnen den Rücken zukehrt, dann äffen sie ihn nach oder schneiden Grimassen. Es ist immer was los im Klassenzimmer, der Zuschauer wird mit Wortwitzen überrascht und bekommt auch immer wieder neue Varianten serviert, wie man den Unterricht stören kann. Nur eines fällt auf: Alle können ihre Gedichte brav auswendig aufsagen.

Die Nachwuchstheatergruppe wurde vor 10 Jahren von Karl-Heinz Hornung gegründet, der auch einige kleine Stücke für die junge Truppe schrieb. Karl-Heinz Hornung hat dies getan, weil er der Meinung ist, dass "ein Verein, der den Nachwuchs nicht fördert, langfristig nicht bestehen kann". Um den jungen Schauspielern Gelegenheit zu geben, ihr Können auszuprobieren, nahm man 2011, 2013 und 2014 an den Mundart-Theatertagen in Bad Windsheim teil; 2014 auch an den Fränkischen Jugendtheatertagen in Pfofeld.

Schon mit vier Jahren auf der Bühne

2016 war dann der erste Jugendtheatertag in der Theaterscheune in Oestheim, dem heuer der zweite folgte. Man denkt daran, den jungen Leuten alle zwei Jahre Gelegenheit zu geben, sich mit einem größeren Stück zu präsentieren. Denn etliche der jungen Akteure waren immer wieder auf der Bühne zu sehen, zum Beispiel im letzten Jahr, als sie das Publikum bei der Freilichtaufführung begrüßten.

So bekam Max Rohn, der schon mit vier Jahren das erste Mal im Rampenlicht stand, eine Urkunde für "10-maliges aktives Mitspielen" überreicht. Die Gruppe um die beiden Spielleiterinnen Silke Krauß und Heidi Rohn ist aber auch für Neubürger offen: So wurde Jared Potratz, der mit seinen Eltern erst im Mai 2017 aus Nordrhein-Westfalen zugezogen war, gleich mit einer Rolle bedacht.

aw