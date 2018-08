Drink zu schwach: Mann wirft Barkeeper Flasche ins Gesicht

Polizei leitet Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Immer wieder Thema auf Festivals, in Diskotheken und Festen: der Alkoholgehalt eines Cocktails. Ein 25-Jähriger übertrieb es jetzt aber auf einem Festival in Rothenburg - und attackierte den Barkeeper. Dem Mann droht nun jede Menge Ärger.

Am Sonntagmorgen eskalierte auf dem Eulenflug-Festival in Rothenburg ob der Tauber der Streit um einen Cocktail. Weil ihm der Drink "zu schwach gemixt" war, drehte ein 25-Jähriger aus dem Raum Donauries in Schwaben völlig durch. Er warf dem Barkeeper eine Colaflasche ins Gesicht, dabei verletzt der Mann sich. Die Polizei spricht von einer geschwollenen Lippe.

Eine Streife rückte an - und stellte die Personalien des Mannes fest. Er muss sich jetzt auf ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung einstellen.

