Eine schöne Fügung

ROTHENBURG - Mitten in der Vorweihnachtszeit erhält die Stadt eine Schenkung von erheblicher Bedeutung für die Kunstsammlung im Reichsstadtmuseum. Ausschlaggeb­end waren gute persönliche Kontakte, die weitere Kreise ziehen. Ein Zusammentreffen günstiger Umstände macht es möglich.

Dr. Jörg Christöphler, Walter Hartl, Ruud van Helden, Dr. Hellmuth Möhring, Joel Cahen, Klaus Wagner und Teil der Bilder-Schenkung. Foto: Schäfer



Dazu muss man ein bisschen ausholen. Klaus Wagner hat eine enge verwandtschaftliche Beziehung zu Rothenburg. Sein Vater stammt aus einer alteingesessenen, angesehenen Rothenburger Familie und wurde als Jüngster von vier Geschwistern zum Ingenieur-Studium nach Bremen geschickt. Danach arbeitete er in der Hansestadt auf einer Werft, die U-Boote und Kriegsschiffe baute und deshalb im Zweiten Weltkrieg immer wieder das Ziel von Bombenangriffen war. Frau und Söhne suchten Schutz bei der Verwandtschaft in Rothenburg. Die Sicherheit war trügerisch. Beim Luftangriff auf Rothenburg am 31. März 1945 wurde das Haus des Onkels, Richard Wagner, ausgebombt. Die Familienangehörigen waren in den Keller geflohen und mit dem Leben davongekommen.

Klaus Wagner war damals sechs Jahre alt und sah, wie die Flammenwand über den Häusern stand. Das Haus des Onkels gehörte zu den ers­ten in der Straße, das nach der Zerstörung wieder aufgebaut wurde. Nach dem Tod des Onkels 1995 erbten die beiden Neffen, Klaus und sein Bruder Frank, das Haus. Sie ließen den Altbau mit Hilfe des Architekten Eduard Knoll stilvoll sanieren.

Ein großes Kompliment gemacht

Die beiden Brüder pendeln in schöner Regelmäßigkeit zwischen ihrem Hauptwohnsitz in Wiesbaden und Rothenburg. Beide sind mittlerweile in Rente, aber gesellschaftlich sehr engagiert. Etwa im neu gegründeten Freundeskreis zur Unterstützung des Reichsstadtmuseums. Klaus Wagner hat aus seiner Zeit im hessischen Wissenschaftsministerium gute Kontakte. Rothenburg profitiert davon. Über diese persönliche Schiene bekommt die Stadt nun eine Kunstschenkung einmaliger Objekte.

Es handelt sich dabei um 45 Arbeiten des jüdisch-niederländischen Malers Mar­tin Monnickendam. Bilder mit Rothenburg-Motiven. Stadtansichten und malerische Winkel, die er während seines Aufenthaltes 1922 gemalt und gezeichnet hat. Zum größten Teil Aquarelle, aber auch Pas­telle, kolorierte Bleistift- und lavierte Tuschezeichungen.

Das "große" und das "kleine" Rothenburg, zwei wundervolle Stadtveduten, sowie eine schöne Ansicht auf das Rathaus, hingen bis zum Ende seines Lebens an einem Ehrenplatz im Treppenhaus seines Hauses in der Stadhouderskade in Amsterdam. Im letzten Interview, das Monnickendam 1941 gab, sprach er über seine Verbundenheit mit der Stadt: "Rothenburg ist eine der beeindruckendsten Städte, die ich kenne. Hier spürt man noch das Mittelalter."

Ein populärer Künstler

Martin Monnickendam war zu Lebzeiten ein gefeierter und erfolgreicher niederländischer Künstler. Mit seinen großen, farbenfrohen Bildern von Theaterlogen, feiernden Menschenmassen, Landschaften und Stilleben machte er in seiner Heimat und im Ausland Furore. Auch die pointierten Zeichnungen, die er in seiner Heimatstadt Amsterdam und auf seinen vielen Reisen schuf, fanden ihren Weg zu zahllosen Anhängern seiner Kunst.

Martin Monnickendam wurde 1874 in Amsterdam in einer recht wohlhabenden jüdischen Familie geboren. Seine zeichnerische Begabung äußerte sich früh und veranlasste seine Eltern, ihn an der niederländischen Kunstschule in Amsterdam ausbilden zu lassen. Ab 1902 arbeitete Martin Monnickendam an einem immer größer werdenden und schließlich sehr umfangreichen Oeuvre. Seine Gemälde errangen hohe Preise, und seine Zeichnungen verkauften sich im Kunsthandel wie von selbst. Er war auch ein sehr gefragter Illustrator für Tages- und Wochenzeitschriften.

Sein ganzes Leben hindurch hielt Martin Monnickendam Szenen aus dem jüdischen Leben fest, obwohl er sich, zum Teil wegen seiner gemischten Ehe mit Alice Mouzin im Jahr 1906 vom religiösen Judentum distanzierte. Das Gemälde "Die Waisenjungen" aus dem Jahr 1924, auf dem die Trauerfeier für einen Direktor des jüdischen Waisenkinderhauses gezeigt wird, zählt zu seinen herausragenden Werken. Am 4. Januar 1943 verstarb Martin Monnickendam im Alter von 69 Jahren an einer Lungenentzündung.

Sein Vermächtnis ging an seine Frau und später an seine beiden Töchter Roos und Ruth. Die beiden Letztgenannten trugen sein Vermächtnis 1973 an die Stiftungsfreunde heran.

Die Stiftung schaffte es, 200 weitere Werke zu finden und sie restaurieren zu lassen. 2009 veröffentlichte sie einen zweibändigen Katalog, in dem die 4300 Arbeiten des Künstlers beschrieben sind. Die Stiftung wird in enger Zusammenarbeit mit dem Reichsstadtmuseum die Ausstellung realisieren unter dem Arbeitstitel "Chronist mit Licht und Farbe aus Amsterdam: Martin Monnickendam." Neben den drei großen Gemälden, die er in Rothenburg anfertigte, und einer Auswahl von Zeichnungen, die während seines Aufenthaltes entstanden sind, können in der Schau weitere Werke bewundert werden, die sein vielseitiges Oeuvre illustrieren sollen.

Vorsitzender der Stiftung ist Ruud van Helden, der mit Joel Cahen befreundet ist, dem ehemaligen Chefkurator des Diasporamusems Tel Aviv und Direktor des Jüdisch-Historischen Museums in Amsterdam. Joel Cahen unterhält mit Klaus Wagner eine lange Freundschaft, die durch gegenseitige Besuche gepflegt wird. Der Ursprung war das berufliche Umfeld.

Klaus Wagner, seinerzeit als stellvertretender Abteilungsleiter im Wissenschaftsministerium für Investitionen zuständig, unterstützte den Direktor des Jüdischen Museums bei den Bemühungen, in Amsterdam ein nationales Schoah-Museum entstehen zu lassen, um die Erinnerungskultur zu pflegen. In der gemeinsamen Verbindung zwischen Joel Cahen, Ruud van Helden und Klaus Wagner kam die Idee auf, die Rothenburg-Motive von Martin Monnickendam im Reichsstadtmuseum zu präsentieren – zur Aufwertung der Sammlung und der historischen Räumlichkeiten.

Neuer "Brückenschlag"

Die Sonderausstellung wird ab Frühjahr 2019 zu sehen sein, fast ein Jahrhundert nachdem der Künstler von der Stadt und ihrer umgebenden Landschaft verzaubert, eine Serie von Gemälden und Zeichnungen geschaffen hat. Das Ereignis soll medienwirksam thematisiert werden. Die Werke wurden kürzlich dem Reichsstadtmuseum übergeben. Dem Schenkungsvertrag muss der Stadtrat aus formalrechtlichen Gründen noch zustimmen.

Oberbürgermeister Walter Hartl freute sich bei der Übergabe der Kunstwerke über die „außergewöhnliche Besonderheit“ der Schenkung, die von hohem qualitativem Wert sei. Die Impressionen in Form der Biler würden dem Betrachter einen Eindruck in eine entfernte Zeit vermitteln und ließen ihn auch Veränderungen wahrnehmen zwischen damals und heute.

Von keiner anderen Stadt hat Martin Monnickendam so viele Bilder gemalt wie von Rothenburg. Mit der Kunst des Niederländers eröffnet sich ein neuer "Brückenschlag" zwischen Rothenburg und Amsterdam – mit der Möglichkeit, weitere Anknüpfungspunkte zu schaffen. Klaus Wagner, Joel Cahen und Ruud van Helden suchten das Gespräch mit dem früheren Stadtheimatpfleger Eduard Knoll. Im Zusammenhang mit der Monnickendam-Ausstellung könnte gleichzeitig das Jüdische Rothenburg mit seinem besonderen Kulturerbe ins Blickfeld gerückt werden.

Der Verein Alt-Rothenburg hat mit seinem Einsatz für die Judengasse 10 ein Pilotprojekt des Kulturerbe Bayern an Land ziehen können, das eine herausragende Rolle in Sachen Denkmalschutz und jüdisches Leben in Rothenburg einnimmt. In dem Haus ist ein rituelles Tauchbad, auf hebräisch "Mikwe", erhalten, dem in der jüdischen Gemeinde eine äußerst hohe Bedeutung zukam.

Eduard Knoll vermittelte den drei Herren, die aufmerksam zuhörten und fachkundig nachfragten, seine fundierte Kenntnis geschichtlicher Zusammenhänge. In der Gesprächsrunde wurde verabredet, dass sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten um intensive Kontakte bemüht, mit dem Ziel, den regen Austausch auf verschiedenen Ebenen zu intensivieren. Es braucht wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, um die Geschichte der Juden in Rothenburg exemplarisch und in Originalgebäuden darzustellen. Das schickt sich gut in einer Zeit, die Geschichte allerorten als das Pfund, mit dem sich wuchern lässt, entdeckt. Ob zur Kulturpflege, zur Bekräftigung einer neuen Identität oder zu beidem zugleich.

